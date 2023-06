Alberth Elis rompe el silencio y destapa los actos de indisciplina en la Selección de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Al rojo vivo se puso el tema de los actos de indisciplina en la Selección Nacional de Honduras, luego que el delantero catracho, Alberth Elis, salió al paso para dejar al descubiertos esa situación que ha estado pasando. Luego que se generara cierta polémica por la no convocatoria de Luis Palma por parte del técnico Diego Vázquez, “La Panterita” rompió el silencio para confirmar lo sucedido.

Elis fue a fondo con el tema y lanzó tremendo dardo para los futbolistas que no tienen un compromiso con la Selección de Honduras y dicen no por quedarse en sus equipos.

“Para mí es un orgullo vestir la camisa de la Selección y todos los que estamos aquí queremos hacer las cosas bien y confiamos en Dios que las cosas nos salgan bien”.

¿Crees que la Selección va diezmada por las lesiones y los no convocados por el técnico?

“Hay un buen grupo de jugadores y lo más importante es que el que quiera estar aquí tienen muchas ganas. Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí”. Puede ser que el profe o la Federación hayan decidido cubrir ciertas cosas, pero si siguen haciendo lo mismo, la selección no va a avanzar. La indisciplina es de un jugador que no es profesional y en lo personal es algo que no me gusta y me duele porque yo si quiero hacer las cosas bien, pero hay otros que no tienen ese compromiso porque no están siendo titulares y eso es algo que hace que todo sea más difícil”.

¿Estás de acuerdo con las decisiones de indisciplina que maneja el profe y que son cosas extra futbolísticas?

“Estamos hablando de cosas graves que han pasado dentro del grupo y no es la primera vez que han venido pasando cosas y otros veces se les ha cubierto igual. Ya he hablando con la Federación y se los dije igual, el profe también y por eso he decidido venir a hablar aquí”.

“Sé que hay muchos que quisieran que estuvieran otros jugadores, pero hay veces que hay que tomar decisiones para que las cosas comiencen a cambiar o los jugadores se den cuenta que la selección es algo importante y hay que respetar el escudo de la Selección. Muchos prefieren estar en sus equipos, inventan algunas cosas y es algo triste que se ha perdido el compromiso con el país”. ¿El mensaje directo es para Luis Palma, él cometió actos de indisciplina?

“No solo es él, hay otros que han cometido actos de indisciplina, el profe los ha cubierto. Yo soy una persona que trato de llevarme con todos. Espero que los que convocaron lleguen a la Selección”.

¿Por las rayas que tenés podés decir las cosas de frente?

“Ustedes siempre preguntan por qué la Selección no cambia y es por eso, hay cosas que están pasando y no deberían de pasar. Ahora espero que los que estén convocados lleguen todos y que nadie se quede por fuera y si no quieren venir que den un comunicado diciendo la razón” “Ojalá que las cosas comiencen a cambiar y para algunos que todo sea un baño de humildad, es algo que a veces se necesita. A mí me tocó estar en la liga francesa, anoté 18 goles en 19 partidos y no sé quién más lo ha hecho y yo siempre me he mantenido tranquilo, con calma. Hay muchos que conocemos su calidad, no están aquí y espero que les sirva, que en el fútbol nadie es indispensable”. ¿La indisciplina afectó la pasada eliminatoria o es algo que pasó después?

“Hay cosas que en el campo se reflejan, somos una Selección que no tenemos tantos jugadores en el extranjero como era antes, no venía uno y habían tres más en Europa, pero las cosas han cambiado y se necesita mucho compromiso de todos. Uno puede jugar bien o mal un partido, pero el compromiso tiene que estar siempre”.

¿Los que no están es que han cometido un caso de indisciplina?

“Al final es decisión del profe el que viene o no, pero hay indisciplina que no tiene que seguir pasando por más bueno que sea un jugador. Si hace ese tipo de cosas, me alegra o está bien que no esté aquí. Ojalá que después de esto algunos jugadores tomen conciencia y que sean más responsables de sus actos y que lo digan públicamente”.