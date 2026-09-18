Alajuelense ya tiene definido quién será su nuevo técnico de cara a semifinal contra Motagua

Alajuela, Costa Rica.- La Liga Deportiva Alajuelense tendría definido a su próximo entrenador después de eliminar al Marathón y lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El conjunto costarricense se olvida de Bryan Ruiz y habría elegido a Óscar “Machillo” Ramírez, quien había sido despedido a inicios de mayo del 2026, para asumir nuevamente las riendas del equipo,

La información fue revelada este viernes 18 de septiembre por el periodista costarricense Kevin Jiménez, quien aseguró a través de X que Ramírez sería el elegido por la dirigencia manuda para tomar el cargo. El “Machillo” dejó el banquillo rojinegro el pasado 1 de mayo, pero ahora tendría la posibilidad de regresar al club. Además, el proyecto contemplaría que Cristian Oviedo vuelva a formar parte de su cuerpo técnico como asistente.