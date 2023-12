Agustín Auzmendi al descubierto ¿tiene ofertas fuera de Honduras?

El ‘Pistolero’ no puedo incrementar su ráfaga de goles en el estadio Yankel Rosenthal , pero su esfuerzo y compromiso fue importante para que hoy las águilas vuelen alto.

Así es, pero si no fuera por mis compañeros, no sería así porque ellos también se matan dentro del campo y son grandes partícipes en todo esto. En lo personal quiero seguir consiguiendo grandes resultados.

¿Te quedas después de los entrenamientos haciendo cosas distintas?

Sí, después de los entrenamientos me quedo un rato patinando al arco, siempre y cuando el entreno no haya sido tan cargado. Uno siempre debe ir mejorando los déficit.

¿Por qué has dejado de hacer la celebración del pistolero, ahora sos más de baile?

No. No la he dejado de hacer. Hago las dos cosas.

Hablando de la final ¿se te viene una nueva revancha?

No lo tomo como una revancha, lo tomo como una nueva oportunidad y lo afrontaremos de la mejor manera.

¿Es Motagua el equipo que puede cortarle el impulso a Olimpia si cierra su pase a la final?

Hoy somos los finalistas y creo que sí.

¿Te imaginas celebrando en la final?

Sí, claro. Me imagino celebrando y contando una bonita historia. Ojalá.

¿Cuánto tiempo te resta en Motagua?

Me quedan seis meses y estoy enfocado en Motagua.