Tato García: “El equipo mostró solidez, ganar los clásicos son lindos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón le estrenó el tetracampeonato al Olimpia tras vencerlo 1-0 hoy por la jornada dos del torneo Clausura. Los verdes se ponen en la segunda posición con seis puntos y comparten la cima con el Victoria.



El entrenador Martín Tato García no ocultó su alegría luego de obtener buen resultado y sobre todo que el equipo está mostrando calidad en la cancha.



"Siempre es importante ganar, sobre todo los clásicos que siempre los futbolistas quieren jugarlo, si bien estamos en la segunda jornada, pero el equipo fue muy ordenando, tácticamente me gustó el equipo. Vencer a Olimpia es complicado, por algo tiene cuatro campeonatos seguidos y bueno toca seguir mejorando, ganar los clásicos son lindos ", comentó.



García expresó que a medida pasen las jornadas el plantel seguirá mostrando mejores cosas en la cancha.



"El equipo físicamente está bien, si lo miran corre bastante el plantel. A medida que las fechas pasen verán cosas diferentes de Marathón”, indicó.



El timonel de los verdes resaltó la buena labor de los extranjeros Braian Molina y Lucas Campana.



"El trabajo está demostrando buenas cosas, sobre Lucas Campana y ya en dos juegos nos da la victoria, y también destacaron Isaac Castillo y desde la Defensa Luis Vega lo está haciendo bien. Braian Molina está demostrando solidez. De forma general todos lo están haciendo bien", indicó.



Una de las ausencias más notables en Marathón fue Mario Martínez. Tato reveló que el 10 de los verdes no sufre una lesión grave y que estará cuando el equipo vuelva a jugar.



"A Mario Martínez lo evaluamos y creímos que era muy arriesgado ponerlo a jugar hoy, no tiene una lesión grave, solo tenía una pequeña molestia en el aductor y bueno por suerte tenemos una semana de descanso para recuperar a todo el equipo”, cerró.