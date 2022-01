Honduras avalada por la historia buscará mantener su hegemonía ante Colombia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Honduras, virtualmente eliminada de Qatar 2022, tiene la posibilidad de seguir manteniendo su hegemonía intacta frente a la peligrosa Colombia que dirige el naturalizado hondureño Reinaldo Rueda.



Ambos elencos se medirán la tarde de este domingo en un juego amistoso en el estadio Fort Lauderdale de Florida, Estados Unidos, a las 6:00 de la tarde (hora de Honduras).



La H jugará con un equipo alterno al no contar con todas sus figuras. El cimiento de esta selección está compuesto por jugadores de la Liga Nacional, a excepción del criticado Maynor Figueroa.



Honduras llega a este encuentro con la moral baja, pero con la historia y datos a su favor: de los 13 juegos que se han disputado entre estas escuadras, la Selección ganó cinco, perdió cuatro y empató cuatro.



Los datos indican que el equipo de Bolillo Gómez tiene la serie a su favor y este domingo buscará mantenerla intacta.



“Teníamos 20 jugadores y hemos llegado 17, venimos trabajando bien y ahorita nos toca improvisar, hacerlo ante Colombia es peligroso, se me quedaron algunos jugadores en el aeropuerto, otros lesionados y otros enfermos”, explicó, el "Bolillo" previo al encuentro.



Por su parte, la peligrosa Colombia llega con un viejo conocido: Reinaldo Rueda, quien clasificó a la Bicolor al mundial de Sudáfrica 2010 después de 28 años de no poder llegar a esas instancias.



Rueda ahora está cerca de conseguir el mismo logro, pero esta vez con los cafetaleros.



El elenco sudamericano también convocó solo a jugadores de su liga, ya que no es fecha FIFA.



"Es un balance positivo y esperamos que mañana (domingo), en la prueba final, podamos plasmar lo que se ha realizado y ver la capacidad de estos jugadores que aspiran dar su aporte a la Selección", señaló Rueda en la conferencia de prensa previa al partido.



Colombia de 13 partidos sólo cuatro veces ha derrotado a los hondureños.



Posibles alineaciones:

Honduras: Luis López; Omar Elvir, Júnior García, Maynor Figueroa, Denil Maldonado; Kervin Arriaga, Juan Delgado, Diego Rodríguez, José Mario Pinto; Iván López y Eddie Hernández.



Colombia: Diego Novoa; Andrés Román, Andrés Llinás, Yeimar Gómez, Álvaro Angulo; Andrés Colorado, Daniel Giraldo; Yimmi Chará, Juan Fernando Quintero, Harold Preciado; Miguel Ángel Borja. DT: Reinaldo Rueda.