Luis Palma antes de marcharse de Honduras: “Voy con ilusión de hacer bien las cosas”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con las maletas llenas de ilusiones, el jugador Luis Palma salió esta mañana de Honduras rumbo a Grecia para incorporarse a su nuevo equipo el Aris de Salónica.



Palma llegó acompañado de sus padres, don Enrique y María Luisa, quienes se mostraron orgullosos de ver a su hijo cumplir su sueño.



El delantero catracho habló con EL HERALDO antes de partir a tierras europeas y no ocultó su alegría.



“Estoy agradecido con Dios por la oportunidad. Ahora toca aprovecharla. Salir al extranjero representa mucho, ya días lo venía buscando y por fin se dio”, dijo.



El talentoso jugador comentó algunos detalles de lo primero que hará en Grecia.



“Llegamos hoy por la noche y el día martes ya me toca hacer las pruebas físicas, luego pasar el reconocimiento y entrenar”.



La liga de Grecia está en actividad, el Aris está en el octavo lugar.



“El equipo es competitivo y eso habla mucho, voy con las ganas de luchar por un puesto y hacer bien las cosas”, añadió.



Palma estaría entrenando el miércoles y espera debutar lo más pronto posible.



“El miércoles ya estaría entrenando y al final el profesor será quien tome la decisión, yo estoy con las ganas de jugar lo más pronto posible”.



Cabe destacar que el atacante hondureño viajó acompañó por el presidente del club rojo, Luis Cruz.



