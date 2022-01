Fenafuth pasa por otro papelón en viaje de la Selección a EEUU

La H partió hacia Fort Lauderdale con las bajas de úlitimo momento de Wisdom Quaye y Marco Aceituno, quienes no tenían en regla su esquema de vacunación y no podían ingresar a Estados Unidos. Foto: Edwin Romero | EL HERALDO

FORT LAUDERDALE, ESTADOS UNIDOS.- Golpeada por el coronavirus y por una inexplicable desorganización institucional, la Selección Nacional entrenó ayer en las últimas horas de la noche en esta ciudad, donde mañana tendrá que hacerle frente a la Colombia de Reinaldo Rueda apenas con 18 jugadores.



Al grupo se unió Maynor Figueroa (quien busca equipo en la MLS de Estados Unidos) y finalmente Marcelo Santos, convocado de última hora luego de dos bajas más que se reportaron con el membrete de insólito para ser futbolistas profesionales. ¿Qué pasó? Los jugadores Marco Aceituno y Wisdom Quaye (ambos de Real España) no viajaron a Estados Unidos por no tener completo el esquema de vacunación: Estados Unidos exige que las dos dosis contra el covid-19 se apliquen 14 días antes de viajar, por lo que ambos integrantes de la Máquina se debieron haber inoculado el 31 de diciembre y no el 4 de enero como lo hicieron, según los registros del Real España.

¿Esto no lo sabía el director deportivo de las selecciones nacionales? El vuelo con los futbolistas de la H partió a Florida y ambos profesionales del fútbol se quedaron en la terminal aérea del Ramón Villeda Morales a la espera de que las autoridades de la Federación de Fútbol les consiguieran otro vuelo. Pero fue imposible y los dos regresaron a sus casas. Desde la Casa del Fútbol no emitieron ningún comunicado oficial y ajenos a todo lo que pasaba, los demás jugadores aterrizaron en Fort Lauderdale con ganas de mostrarse ante los ojos de Hernán el Bolillo Gómez.



“Sabemos lo que representa enfrentar a Colombia a pesar de que no estén todas sus figuras... el fútbol sudamericano es rápido y fuerte y la liga colombiana es muy buena, igual que sus jugadores”, se refirió Edrick Menjívar al encuentro frente a los dirigidos por Reinaldo Rueda; además, dejó claro cómo se toman el encuentro a nivel personal: “No hay partidos amistosos así que debemos aprovechar al máximo este juego ya que Colombia es una selección que seguramente estará en el Mundial de Qatar. Nos jugamos el prestigio contra ellos, no podemos tomarlo como un amistoso porque nos puede ir mal”, remató el portero de los Leones del Olimpia.

¿Será titular? Edrick Menjívar se refirió finalmente a lo que ha trabajado el Bolillo Hernán Gómez de cara al duelo: “No sabemos todavía quién jugará, el profesor ha estado variando el equipo sin embargo sí nos ha dicho que quiere una Selección aguerrida, muy bien parada y estructurada. Ojalá el domingo hagamos un gran partido”, se despidió.

Honduras, a evitar el papelón ante Colombia

Con este encuentro que contará solamente con jugadores del ámbito nacional, el entrenador colombiano ha dejado claro que busca nuevas opciones pensando en la triple fecha eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

