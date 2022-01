El duro testimonio de Pablo Lavallén, nuevo DT de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pablo Lavallén será el sucesor de Pedro Troglio, uno de los técnicos que más gloria le ha dado a Olimpia tras obtener el tetracampeonato en el torneo Apertura 2021.



El entrenador argentino llegará después de dirigir a Colón de su país hace más de dos años.



Pero no todo ha sido fútbol en su vida, en una entrevista al diario TyC Sport, Lavallén confesó el giro que ha dado su vida tras cambiar de religión.



“Yo me crié en una familia católica, pero después de los treinta años empecé a investigar y me convertí en cristiano evangélico. Si bien es una religión, yo digo que es una manera de vivir porque implica tener una filosofía distinta, haciendo las cosas como Dios lo dejó escrito en la Biblia", detalló al diario La Ventana, de San Juan.



El retiro del fútbol fue algo muy difícil para Pablo, ya que su rutina se volvió muy distinta tras dejar lo que más amaba en 2007.



LEA: Los diez datos que no sabías de Pablo Lavallén, nuevo DT de Olimpia



"Dejar de ser futbolista es muy difícil. Mi carrera duró 16 años, pero desde que empecé a jugar y a competir, a los seis, fue siempre la misma rutina”, dijo a TyC Sports años atrás.



“Días de entrenamiento, de concentración, de partido y de descanso. Cuando eso se corta es muy complicado saber qué hacer con el tiempo y no caer en lo que les pasa a muchos que es la depresión y sentir que ya no tiene sentido la vida. Tenés 35 o 40 años y el fútbol sigue, pero ya te bajaste del tren”, añadió en aquella ocasión.

Temores previo a su retiro

En aquellos días que jugaba sus últimos partidos en México, Pablo iba sintiendo algunos temores que le privaron de disfrutar el fútbol.



“Desde muy pequeño imaginé que en ese momento estaría pleno y feliz, pero descubrí que, más allá de haber logrado un montón de cosas a nivel familiar y laboral, no estaba tan bien y tan completo como esperaba. Esa insatisfacción me despertó una angustia que fue aumentando. No entendía cómo podía ser que tuviera todo lo que anhelaba de chico y no lo disfrutara como soñé”, explicó.



“A partir de ahí pensé un montón de cosas. Seguramente eso iba a desencadenar en dejar el fútbol o empezar a consumir algo que tape ese dolor. Fueron un par de meses y rápidamente pude salir, pero no sé hasta dónde podría haber seguido ese problema”, confesó a TyC Sports.

Ataques de Pánico

“En ese entonces también sufría de lo que hoy se conoce como ataques de pánico, que en esos años creo que ni siquiera se sabía lo que era. En mi caso no podía dormir si las puertas no estaban cerradas con llaves y no soportaba estar a oscuras. De hecho, dormía con la puerta de mi habitación cerrada con llave y con la luz prendida. Me costó estar solo”, recordó.



“Cuando tenés ataques de pánico te obsesionás con que te observan, con que alguien está escondido detrás de la pared o te va a salir de abajo de la cama, todo ese tipo de temores”, comentó.