Motagua concretaría a delantero argentino de 34 años como segundo fichaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua sigue reforzándose y ahora suena la contratación de un delantero argentino que en los próximo días arribará a Honduras para estampar su firma con el club.



Franco Olego es el delantero que llegaría a Honduras para reforzar la zona alta de las Águilas de cara al torneo Clausura.

“Hablé con el entrenador Diego Vázquez y me mostró las ganas de que yo vaya para allá y nada más. Quedamos de hablar con unos dirigentes pero todavía no me han llamado. Estoy esperando”, dijo recientemente el futbolista a Diario Diez.



¿Quién es Olego?

Olego tiene 34 años y cuenta con una larga experiencia en equipos de Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile. Ahora Honduras se sumará a su listado.



Franco Olego se convertirá en el segundo refuerzo de Motagua luego de la incorporación de Ángel Tejeda.



El Ciclón estrenará el Clausura enfrentando al Honduras de El Progreso en 15 de enero.

