Javier Portillo: “Somos el mejor de Centroamérica y no nos conformamos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos le llaman Javier, otros Pulgarcito y muchos simplemente Portillo, pero quizá el nombre que le cae como anillo de matrimonio al dedo es bitetracampeón. Y es que aparte de Brayan Beckeles y él, ¿quién más en Honduras puede presumir ese logro? Nadie. Así de sencillo.



¿Y quieren más distintivos para este pequeño gigante? “Soy el primer jugador de 40 años siendo campeón en este país”, afirma, mientras su pecho se infla de orgullo. Y razón tiene.

Otros a su edad ya andan con muchas libras de más y hace mucho dejaron los pantalones cortos, pero él sigue corriendo la banda como ese adolescente que sueña con ganarse un hueco en el mundo del fútbol.



“Los jóvenes del Olimpia son bien malcriados, me dicen viejo, son irrespetuosos esos mocosos, ja, ja, ja. Por ejemplo, con Jamir levantamos este tetra y cuando yo levanté el primero yo creo que él me andaba pidiendo las calcetas, ja, ja, ja”.



Es una broma que dicta la longevidad del embajador de Cantarranas, que se siente “muy orgulloso de pertenecer al mejor equipo de Centroamérica” y que ya piensa en el quinto al hilo: “Desde el día de la celebración ya estaba con la mente en el penta... así es Olimpia”.



Javier, ¿qué significa ser tetracampeón con 40 años?



Me he dado cuenta de que mientras sigamos una vida disciplinada, vamos a estar más cerca de lograr cosas importantes. Yo llevo una vida súper ordenada. ¿Cree que me voy a echar toda una pretemporada y la voy a ir a botar con cervezas o fiestas? Jamás. No soy santo, pero sé cuando hacerlo.

¿Se proyectaba ser tetra a esta edad?



No, eso uno no lo puede imaginar porque no es algo normal. Por esa parte yo soy más que bendecido porque no todos tenemos el privilegio de formar parte del equipo más importante de Centroamérica, ser titular y salir campeón.



Muchos no lo miraban jugando los partidos importantes, ¿usted sí lo visualizó?



Yo solo estaba esperando la oportunidad y me llegó contra Marathón en las vueltas. En ese partido di todo y dije: esta no la dejo ir. Quizá hubo un poquito de incomodidad para mí por poner un central (Leverón) en mi posición, pero yo soy muy leal y para mí lo más importante es el equipo. Tenía incomodidad, pero nunca bajé los brazos ni protesté. Yo dije: me va a llegar el chance y en el partido más bravo.



¿Qué le dice a los que no creían en este título?



La respuesta es simple, somos el mejor equipo de Centroamérica, hay que tener un cuidado exagerado a la hora de expresarse de Olimpia. Que hablen mal de Olimpia lo deja con sangre en los ojos a uno de jugador. Es más, que nos sigan criticando porque yo me alimento de las críticas. Me pica para demostrar. Hay uno que creo que todavía está contando votos en Infop.



¿Para quién ese mensaje tan contundente?



Yo solo le digo que él se ha expresado vulgarmente del equipo. A mí me ha tratado de lo peor. No le he hecho nada, es más, le puedo ir a ayudar a contar votos si quiere. Es conocido porque le vendieron una cámara falsa, pero de allí nadie lo conoce, solo la mamá.

Ya le sacan el doble de copas al segundo, Motagua...



Le sacamos el doble, y las que faltan, ja, ja, ja. Eso indica que somos el mejor equipo de Centroamérica y que no nos conformamos. Yo salgo a la calle y esta afición ya me está pidiendo la número cinco al hilo. En Olimpia no hay secreto, hay que apostarle a salir campeón.



¿Cuál saboreó más: el de la era de Tosello o este?



Los dos se disfrutan de la misma manera, lo que sí puedo garantizar es que en este título siento más fervor del olimpismo por todo lo que sucedió. Es un ingrediente más para seguir haciendo feliz a esta gran afición, que para mí es la mejor del mundo.



¿Qué le dijeron usted y Beckeles a los jóvenes?



Lo que uno les hace ver es que nosotros somos motivación para todo equipo. Todo jugador que juega contra nosotros se quiere mostrar porque quiere llegar al mejor equipo de Centroamérica. No crea que es a otro equipo al que quieren llegar aquí en Honduras, es a Olimpia. Les decíamos que la camisa de Olimpia es sagrada y que tenemos que luchar todo balón como el último porque nosotros nos complicamos cuando entramos sobrados. Los rivales nos juegan con temor.



Dijo Ever que tienen para ganar dos títulos más...



Coincido. Nosotros estamos claritos que lo que no tenemos que hacer es menospreciar a nadie. Lo que ganamos el jueves demuestra que cuando estamos unidos difícilmente nos van a derrumbar.



¿Ya se piensa en el penta o aún soborean la 34?



Desde el día que salí campeón, yo ya estaba pensando en el penta. Ese es el éxito de Olimpia. Por lo general, los otros equipos que ganan campeonatos, se quedan celebrando y se olvidan de que sigue otro torneo. En Olimpia no pasa eso. Nosotros ganamos el jueves y en ese momento yo pensé: ya gané cuatro y ahora tengo que apuntarle al penta.



¿Cuándo y cómo se piensa retirar Portillo?



Me pienso retirar cuando mis piernas ya no tengan las mismas fuerzas y mi espíritu no tenga las mismas energías. Me siento capacitado para competir con cualquiera. Me gustaría retirarme siendo campeón nuevamente, como los grandes del fútbol. Eso sería lo más bonito para quedar bien plantado en el equipo que siempre soñé jugar. Estoy en la historia del Olimpia. Me trajeron y no defraudé.



Conseguir su octavo título con cuatro décadas le da pie para pedir que lo pongan al lado de Gianluigi Buffon y el Loco Abreu, “pero nada más en historia porque ya quisiera tener la cuenta de esos jodidos, ja, ja”.