El fuerte cruce de palabras entre Diego Vázquez y exdirectivo de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua retornó a Honduras este miércoles luego de caer 4-2 frente al Comunicaciones de Guatemala en la gran final de la Liga Concacaf, representando la tercera debacle azul en el torneo regional.



El nuevo fracaso del Mimado ha encendido el malestar en las redes sociales por parte de los aficionados, quienes piden la cabeza de Diego Vázquez y la salida de algunos futbolistas.

VEA: Juan Anangonó, 'La Bestia' de Comunicaciones que aniquiló a Motagua



Estos reclamos contra el DT argentino no pasaron desapercibidos para uno de sus mayores críticos, Juan Carlos Suazo, exvicepresidente financiero del club que salió de la institución precisamente por diferencias con Vázquez.



Suazo dejó su puesto en la directiva de Motagua por no estar de acuerdo con sus compañeros en la continuidad del proyecto de Diego Vázquez para el actual campeonato, por lo que desde entonces se ha mantenido como un fuerte crítico del argentino.



Luego del fracaso en la gran final, Suazo aprovechó una publicación de las redes sociales para revelar algunos detalles internos del club, en los cuales tienen que ver muchas controversiales decisiones del estratega motagüense.



El exvicepresidente financiero señaló que Vázquez les hizo pagar una importante suma de dinero por la salida de Emilio Izaguirre y manifestó que su contrato no vale nada, en alusión a que le quedan 6 meses de vínculo con las Águilas.



"Nos hizo pagar 2 millones por correr a Emilio. Su contrato no vale nada. ¡Fuera Diego!".

Nos hizo pagar 2M por correr a Emilio!! Su contrato no vale nada!! Fuera Diego!!! — Juan Carlos Suazo (@jcsuazos) December 15, 2021

LEA TAMBIÉN: Roberto Moreira: 'Estamos muy dolidos por no poder cumplir'

Diego Vázquez respondió

Las palabras del exdirectivo no pasaron desapercibidas para el oriundo de Mendoza, quien al llegar a Tegucigalpa, y sin que se lo consultaran los medios de comunicación, se refirió al tema y respondió a lo expresado por Suazo.



“Hay un directivo en redes sociales que no tiene memoria. Revela intimidades que no tienen nada que ver. A mí me podés acusar de perder un partido, pero no de temas sociales que son muchos más graves para la sociedad, esto es un deporte, pero un partido lo pierde cualquiera”, inició respondiendo Vázquez sobre lo dicho por Suazo.



Inmediatamente fue consultado si se refería a Juan Carlos Suazo, a lo que inmediatamente respondió diciendo que el exvicepresidente financiero debe preocuparse más por sus problemas legales y los de su esposa, la exdiputada Lena Gutiérrez.



“Me refiero al ex dirigente que anda hablando de vergüenzas y un montón de cosas y se debe preocupar con los temas legales de él y por los temas que implican a la sociedad hondureña que son muchos más complejos”, agregó.



Finalmente, Diego agregó: “Si sos un ex dirigente, te bajas del tren y encima tirás piedras y crees que ganamos por vos, estás equivocado”.



Sin duda alguna la situación a lo interno del Nido está que arde luego del nuevo fracaso en una gran final, el cual ha despertado el malestar de los aficionados Azules, quienes han pedido cambios a la directiva.

FOTOS: Decepción total: La final para el olvido del Motagua frente a Comunicaciones