Real España le baja los humos a Motagua con amargo empate 1-1 en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua, que está en una final internacional de Concacaf, empató 1-1 la noche de este sábado ante Real España por la semifinal de ida de la Liga Nacional.



Un Real España mal portado en casas ajenas se le plantó con carácter a Motagua y desde los 30 minutos el joven Júnior García abrió el telón de los goles en el Estadio Nacional.



Los humos de venir clasificado a la final de la Liga Concacaf fueron ventilados por los de San Pedro Sula, por un largo tramo de partido que finalizó el primer tiempo a favor de la Máquina.



En el segundo tiempo el Ciclón tenía que salir a remontar si quería llegar vivo al infernal San Pedro Sula en la vuelta de las semifinales, sin embargo, hasta el minuto 70 del complemento.



El tiempo comenzó a favorecer a la visita y a enemistarse con los locales. Aunque la ruta estaba clara, Motagua no encontró claridad al momento de definir.



Cuando todo parecía perdido, una noche mágica fue la aliada de las Águilas y el héroe de Real España se convirtió en el villano tras anotar el autogol en el 93 y así finalizó el encuentro.

Alineaciones:

Real España: Luis “Buba” López; Kevin Álvarez, Getsel Montes, Júnior García, Franklin Flores; Devron García, Jhow Benavídez, Darixon Vuelto, Yeison Mejía, Omar Rosas y Ramiro Rocca. DT Raúl Gutiérrez.



Motagua: Jonathan Rougier; Omar Elvir, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Marcelo Santos; Juan A. Delgado, Diego Auzqui, Mathías Galvaliz, Kevin López, Iván López y Gonzalo Klusener. DT Diego Vázquez