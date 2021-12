'Muma' Fernández ya no quiere ser banca y desea salir de Motagua

Tras finalizar el torneo Apertura en Honduras, la Junta Directiva del Motagua podría tomar una decisión al conocerse públicamente que el lateral ya no desea seguir en la institución.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aquel veloz Carlos 'Muma' Fernández que brilló en la banda derecha en su debut con Motagua al inicio de este año, hoy solo es recuerdo y sus días parecen estar contados en la institución azul.



Según su representante Maynor Sigüenza, el futbolista no desea seguir bajo el mando de Diego Vazquez, quien lo ha marginado del once titular.



“Finaliza el contrato en diciembre y nos han llamado clubes de México, Bolivia y Uruguay. Motagua nos contactó para renovarlo hace dos meses, pero el jugador quiere volver a salir”, aseguró el contratista en una entrevista radial.



Tras jugar la Copa Sudamericana con el Fénix de Uruguay, "Muma" pensó que en Motagua tendría ganada la titularidad desde su llegada en 2021. Sin embargo, según se conoció, el jugador oriundo del Triunfo de Cruz ya no desea seguir en el equipo capitalino.

Mala suerte

Cuando fue convocado por Fabián Coito para jugar la Copa Oro con la Selección de Honduras, se contagió de covid-19 y tuvo que ser aislado y por ende no pudo debutar con la Bicolor.



Tras finalizar el torneo Apertura en Honduras, la Junta Directiva del Motagua podría tomar una decisión al conocerse públicamente que el lateral ya no desea seguir en la institución.