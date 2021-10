Chelsea golea a Norwich 7-0 en la Premier League

LONDRES.- Chelsea, el puntero de la Premier League, no le tuvo piedad al colero Norwich City, al que goleó 7-0 el sábado con un triplete de Mason Mount y los demás goles repartidos en el equipo que no contó con sus artilleros Romelu Lukaku y Timo Werner, ambos lesionados.



Por su parte, Manchester City goleó como visitante a Brighton 4-1 y quedó segundo a dos puntos de Chelsea.



Mount, Callum Hudson-Odoi y Reece James anotaron en el primer tiempo para Chelsea y Ben Chilwell, Max Aarons en propia valla y otros dos de Mount —uno de penalti— completaron la goleada.



Norwich perdió a su central Ben Gibson, expulsado por segunda amarilla a los 65 minutos cuando la cuenta ya estaba 5-0.



Los visitantes siguen sin ganar y con apenas dos empates en su regreso a la primera división. Chelsea se mantiene en la punta con diferencia de uno.



Mount abrió el marcador con un disparo desde el borde del área. Luego Hudson-Odoi aprovechó un pase filtrado de Mateo Kovacic para rematar con tiro rasante a los 18'.



James elevó la cuenta a 3-0 sobre el final del primer tiempo, y Chilwell inició el segundo con un gol a los 57.



Aarons tuvo la mala suerte de que su intento de desviar un centro de Hudson-Odoi se fuera derecho a su propio arco.



Mount anotó el sexto de penalti luego de una fuerte infracción de Gibson a James que le valió la expulsión.



Chelsea quebró la trampa del fuera de juego con una corrida de Ruben Loftus-Cheek que mandó centro para el remate de Mount.



Chelsea tiene una diferencia de gol de +20, la mejor de la liga.



Manchester City, que no ha encontrado un reemplazante para Sergio Agüero, luce en buena forma, con Phil Foden haciéndose cargo de los goles en un puesto de 9 falso.



Ilkay Gundogan abrió el marcador, y dos tantos de Foden dejaron el resultado en 3-0 al final del primer tiempo. Alexis MacAllister descontó para Brighton de penalti a los 81' y Riyad Mahrez, tras un pase de Foden, puso cifras definitivas en el descuento.