Manchester United y Solskjaer otra vez al borde de una crisis

MANCHESTER.- Paul Pogba ya no aguantaba más. Muchos hinchas del Manchester United tampoco. “Hay que hacer algo. Tenemos que cambiar”, dijo un exasperado Pogba tras la derrota 4-2 del sábado ante Leicester en la Liga Premier.



El técnico Ole Gunnar Solskjaer lo sabe.



“Hay que analizar todo el funcionamiento y el equilibrio entre líneas”, declaró el técnico poco después del estallido de Pogba.



Se repite un drama que se da dos o tres veces por temporada desde hace ya un tiempo: el equipo parece al borde de una crisis y Solskjaer, una gloria del club como jugador, que asumió su conducción sin tener experiencia como técnico, es cuestionado por gente que dice que no tiene los antecedentes como para dirigir el club más grande de Inglaterra.



El United ganó apenas dos de sus últimos siete partidos en todas las competencias y cayó al sexto puesto en la Premier. Ya quedó afuera de la Copa de la Liga Inglesa. Y no está último en su grupo de la Liga de Campeones porque Cristiano Ronaldo anotó un gol a los 95 minutos que le dio la victoria ante Villarreal el mes pasado.



La temporada recién empieza — el United jugó solo 11 partidos — pero hay varios temas pendientes que no han sido resueltos: Un mediocampo sin equilibrio, un ataque que depende de las individualidades y una defensa con lagunas.



Para colmo, se vienen varios partidos duros: Con Atalanta en la Champions el miércoles y con Liverpool, Tottenham y Manchester City en la Premier.



Solskjaer, quien no ha ganado un solo título en los casi tres años que lleva al frente del equipo, ya ha pasado por situaciones parecidas.



“Hemos vivido momentos como este y hemos salido más fuertes como individuos y como equipo”, expresó el noruego el martes.



Algunos de los problemas del equipo:

EL MEDIOCAMPO

El sector que más alarma. Sobre todo el centro del terreno. Solskjaer probablemente lamente no haberlo reforzado durante el receso de verano con un jugador como Declan Rice, de West Ham.



United cuenta con tres volantes centrales — Nemanja Matic, Fred y Scott McTominay — todos los cuales tienen falencias y no están llamados a ser el eje del equipo. Matic carece de movilidad, el brasileño Fred es demasiado impetuoso y McTominay es demasiado inquieto y no puede plantarse frente a la defensa. A lo largo de la temporada Man U ha sido muy vulnerable a los contragolpes que sorprenden adelantados a los mediocampistas.



Fred y McTominay pueden jugar juntos y aportar más contención, pero esto implica sacar a alguien de arriba.

¿DE QUÉ JUEGA POGBA?

Ya pasaron cinco años desde que Pogba regresó al club y todavía no se ha visto lo mejor de él.



Parece claro que no puede jugar como volante retrasado porque eso impide presionar arriba y Bruno Fernandes tiene asegurado el papel de volente creativo, detrás del delantero central. Tal vez Pogba pueda ser colocado por la izquierda, desde donde puede hacer diagonales hacia el centro y acercarse a los delanteros.



Sin embargo, esto deja a Solskjaer con una sola plaza para cuatro jugadores de cartel: Mason Greenwood, Jadon Sancho (por quien el club pagó 100 millones de dólares), Marcus Rashford y Anthony Martial.



La eliminación de la Copa de la Liga priva a Solskjaer de oportunidades de hacer jugar a gente como Martial, Edinson Cavani y Donny van de Beek.

CRISTIANO RONALDO

El portugués anotó cinco goles en seis partidos desde que volvió al club. Cumple con su papel de goleador, pero hay que ver cómo afecta el resto del juego del United.



Sus 36 años y su disminuida movilidad como para presionar arriba inciden en el funcionamiento de los jugadores detrás suyo. La estrategia actual parece ser hacerle llegar la pelota a Cristiano Ronaldo y ver qué se inventa. A veces eso funciona, pero muchas veces no.



El equipo puede verse desbordado cuando juega con Cristiano como eje del ataque y tres volantes ofensivos detrás suyo, que no retroceden bien. En ese sentido, Cristiano es una solución pero también un problema.