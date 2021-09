¿Qué pasará con el equipo que enfrentaría a Olimpia o Inter en los cuartos de final?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que Concacaf determinara eliminar a Olimpia y al Inter de Moengotapoe, la otra llave que enfrentaría a cualquiera de estos elencos en caso de clasificar a cuartos de final de la Liga de Campeones pasaría directamente a las semifinales.



Es decir que el Alajuela de Costa Rica y Guastatoya de Guatemala que disputan la otra llave, serían los beneficiados tras el escándalo en Surinam.



VEA: Olimpia se olvida de la Liga Concacaf y se prepara para enfrentar al Real España



El equipo de los ticos y los guatemaltecos, cualquiera que pase de los octavos, no disputará los cuartos de final porque no tienen rival, esto quiere decir que el camino será expedito para llegar a las semifinales.



Concacaf no lo ha hecho oficial, pues apenas el lunes anunció la determinación con las escuadras involucradas en el escándalo, por lo que esto se comunicará pronto.



ADEMÁS: En Cuernavaca se concentrará Honduras previo al duelo contra México

Alajuela vs. Guastatoya

La Liga igualó en campo guatemalteco 1-1 y alojará la vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto donde le bastaría igualar sin goles o ganar con cualquier resultado para avanzar a unas presuntas semifinales, clasificando de manera directa a la Liga de Campeones.



DE INTERÉS: ¡Varados de madrugada! Jugadores del Olimpia publican video de dura travesía en Surinam