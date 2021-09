Kervin Arriaga vuelve a entrar en la convocatoria de Marathón   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Kervin Arriaga vuelve a una convocatoria oficial de Marathón tras semanas complicadas después de su vuelta de la Selección de Honduras, donde jugó en los tres partidos eliminatorios.



Por un problema de indisciplina, el futbolista fue apartado y no estuvo convocado en los últimos tres compromisos, dos de liga y el de Concacaf League ante Real Estelí, con el conjunto de San Pedro Sula.



Este viernes el jugador ha retornado a la concentración con el plantel y va en lista para el partido de este sábado donde se miden al Vida.



El futbolista dentro de la cancha había respondido, pero tras un tema disciplinario a nivel interno, fue apartado. No obstante, tras hablar con él, lo han vuelto a involucrar en el plantel.



“La realidad de Kervin en este momento es que se va a concentrar con el plantel para el juego de mañana contra el Vida. Cualquier otra cosa que se diga de él en este momento no es oficial”, comentó el vicepresidente deportivo de Marathón, Rolin Peña.



El volante mantuvo una reunión este jueves con el entrenador “Tato” García y charlaron sobre la situación que vivieron.



Al uruguayo le gustó que el futbolista haya acudido al estadio el pasado miércoles que el monstruo venció al Real Estelí.



En los encuentros anteriores donde Arriaga había sido marginado de la convocatoria, el jugador nunca acompañó a sus compañeros a los juegos ante Olimpia y Real España que el Marathón ganó y esto lo mantiene peleando los primeros lugares.



