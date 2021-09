Troglio llega a San Pedro Sula y evita dar declaraciones: "Los dirigentes nos dijeron que no"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, arribó este jueves a San Pedro Sula, procedente de Miami, para luego tomar un vehículo y viajar de manera terrestre a Tegucigalpa y continuar su trabajo con los albos.



El argentino, al igual que el resto del plantel que llegó a Tegucigalpa, no brindó declaraciones por órdenes de la Junta Directiva de la institución y así evitar aún más polémica tras su juego en Surinám donde ganaron 0-6 al Inter Moengotapoe.



VEA: Jugadores del Olimpia a reunión con directiva para explicar lo sucedido en Surinam



"Los dirigentes nos dijeron que no (dieran declaraciones)", se limitó a decir el estratega tricampeón de Olimpia. Y es que la polémica no ha sido por el abultado resultado, sino una vez finalizado el encuentro, cuando el dueño del club local ingresó al vestuario para saludar a los hondureños y posteriormente comenzar a repartir dólares a la plantilla y miembros del cuerpo técnico mientras era vitoreado por esta acción



Los futbolistas han sido citados para una reunión donde los altos dirigentes los escucharán para que expliquen las razones de ese escándalo.



ADEMÁS: En silencio y con el rostro cubierto: llegan jugadores de Olimpia tras polémica en Surinam



Olimpia este fin de semana no tendrá actividad después que el clásico capitalino ante Motagua haya sido suspendido, argumentando que los clubes deben cumplían con las 72 horas de descanso que se exige cuando hay competencias internacionales de por medio.