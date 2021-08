"Bonjour, todo va muy bien": Alberth Elis brinda conferencia en Girondins de Burdeos

PARÍS, FRANCIA.- Alberth Elis brindó este jueves su primera conferencia de prensa como jugador del Girondins de Burdeos de la Ligue 1 de Francia.



El jugador hondureño se presentó ante los medios de aquel país y respondió a todas las consultas que le hicieron.



Elis comenzó hablando sobre cómo marcha su recuperación, lo que buscará aportar al equipo y el objetivo que tiene a corto plazo con el Burdeos.

¿Cómo va su recuperación?



"Bonjour, todo va muy bien, he ido mejorando normal, según lo que me ha dicho el doctor y espero estar lo más pronto posible, estoy trabajando bien la recuperación para poder estar lo más pronto".



¿Qué representa para ti este nuevo reto?



"Es una linda oportunidad, un gran reto en mi carrera y estoy muy feliz de estar aquí y listo para afrontar este desafío".



¿Qué puede aportar Albert Elis al Burdeos?



"Pues todo lo que he aportado en los equipos que he estado, ya sea dar asistencias o anotar goles, ese es mi trabajo, para eso me preparo y espero, primeramente Dios, poder aportarle mucho de eso al equipo".

¿Tuvo dudas de venir a la Liga de Francia?



"Estoy muy agradecido con el presidente que hizo un gran esfuerzo y están confiando en mí. Me conocen muy bien, son conscientes de lo que puedo dar y lo más importante es recuperarme y ponerme a la disposición del equipo y hacer lo que más me gusta, que es jugar".



A Alberth Elis le consultaron sobre su recorrido, los equipos que ha jugado y así respondió:



"Pues de Honduras salgo a México un corto tiempo, luego voy a Estados Unidos donde estoy tres años y medio, el año pasado en Portugal, siempre mi objetivo fue venir a Europa y poder estar en las mejores ligas del mundo, para eso he trabajado siempre y ahora aquí estoy y voy a demostrar de lo que estoy hecho".



Los jugadores de Honduras no son recurrentes en la Ligue 1 ¿Es consciente de eso?



"Sí, claro. Soy el tercer hondureño en venir a esta liga y es un gran desafío y responsabilidad. Daré lo mejor de mí en cada entrenamiento y partido".



¿Qué conoce de la Ligue 1 de Francia, ha visto partidos?



"Sí, podemos decir que siempre he seguido la liga, he visto un par de partidos, todos los torneos normalmente. Es una competición bastante rápida, fuerte, hay muchos jugadores de calidad. Es una liga que se adapta a mis características".



La Ligue 1 ha cambiado desde la llegada de Messi ¿Crees que es un buen momento el que te tocó venir aquí?



"Claro, es un buen momento para cualquier jugador venir a esta liga, será mucho más seguida que antes y eso es muy importante".



¿Tiene un objetivo a corto plazo y cuántos goles espera marcar?



"Lo primero es ayudar al equipo a ganar partidos y comenzar de la mejor manera. Y no, normalmente no me pongo un número de goles, trato de ir partido a partido".



