TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portero del Motagua, Jonathan Rougier, fue juramentado como ciudadano hondureño este miércoles en un pequeño acto celebrado en Tegucigalpa.



El guardameta argentino llegó a las filas del ciclón en el 2017 y finalmente después de más de cuatro años de vivir en el país logró obtener la nacionalidad hondureña, la cual desde hace algún tiempo venía siendo una de sus prioridades.

Con la naturalización del arquero, el Motagua logró liberar una plaza de extranjero y pudo fichar al volante argentino Diego Auzqui para este Torneo Apertura 2021.



Asimismo, Jonathan Rougier puede llegar a ser llamado por Fabián Coito para la Selección Nacional de Honduras en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Proceso de naturalización

Desde su llegada a Motagua en el 2017, Jonathan Rougier y su familia han encontrado su hogar en Honduras y tanto en lo futbolístico como a nivel personal han logrado triunfar en suelo hondureño, hasta el punto que el arquero y sus seres queridos se sienten catrachos.



A finales del 2020 el Motagua y Jonathan Rougier iniciaron el proceso de naturalización del guardameta que finalmente este miércoles logró conseguir el pasaporte hondureño.



"Desde que llegué acá me he sentido muy cómodo. Más allá de ser futbolsita, me ha llegado mucho al corazón cuando a mi familia, sin saber que son mi familia, le han ayudado infinidad de veces ya sea en el supermercado, en la escuela de mi hijo; mi esposa ha hecho amistades en el gimnasio donde va, nos han abierto la puerta de muchas casas, la humildad que tiene el hondureño de como brinda me genera mucha empatía. Me he llenado de 'catrachez' el corazón", declaró hace unas semanas Jonathan Rougier cuando iba encaminada su naturalización.

Asimismo el arquero reconoció que una de las cosas que más le han emocionado de ser hondureño es poder cantar el Himno Nacional, el cual para él y su esposa es uno de los himnos más hermosos del mundo y que ahora espera poder cantar en la Selección Nacional de Honduras.

Un portero exitoso en Honduras

Al momento de llegar al Motagua, Jonathan Rougier se convirtió en el hombre de confianza bajo los tres postes para Diego Vázquez, siendo una de las grandes figuras para las águilas en los últimos años.



Con los azules Rougier ha conquistado tres títulos de Liga Nacional, una Supercopa de Honduras y ha disputado varias finales a nivel local, además de dos subcampeonatos de la Liga Concacaf.

