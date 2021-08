Coito regresa a Honduras tras superar el covid-19 en Houston

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras haber culminado la participación de la Selección de Honduras y superar al coronavirus en la ciudad de Houston, el seleccionador Fabián Coito arribó este martes a Tegucigalpa, para continuar con su preparación de cara al inicio de la eliminatoria mundialista marcada para el 2 de septiembre ante Canadá en Toronto.



Tras haber dado negativo a su prueba de coronavirus, Coito aprovechó a quedarse unos días más para conversar con futbolistas de la MLS que serán parte del proceso y que tenía previsto hacerlo personalmente al final de la copa, pero debido al contagio no pudo hacerlo.

Coito habló sobre el viaje de la Selección a Canadá donde debutará en la octagonal de Concacaf el 2 de septiembre. Revela que se viajará con anticipación para tener una mejor adaptación. “Ya está todo planificado para el viaje a Canadá. Está previsto hacerlo el 24 o 25 de agosto”, comentó Coito en Tegucigalpa.

La cita en Canadá y los jugadores de la MLS

“Sabemos que las fechas de eliminatorias son pocos días, el trabajo lo hemos iniciado en el Final Four y la previa de la Copa Oro. Sabemos que no vamos a contar con algunos futbolistas ya que van a llegar dos días antes del partido, pero creo que van a ser situaciones similares para todas las selecciones. Ahora, con jugadores del campo local los tendremos para estar viajando alrededor del 25 de agosto y tener con ellos unos días antes de los partidos”.

“Vengo de Estados Unidos y he estado con varios jugadores, cerrando un poquito lo que fue Copa Oro, hablando para lo que tenemos por delante en Fecha FIFA y entre ellos Andy Najar y varios jugadores”.

El caso de Najar y Dani Acosta

Sobre Najar se refirió que es “muy bueno. De su rendimiento no tengo duda, sabemos de la importancia que tiene. Hablemos de la situación que tiene con la confianza porque ha tenido lesiones bastante duras que lo han alejado mucho de las canchas. Está en una etapa donde da la impresión que ya está bastante recuperado y que está en un buen nivel. Está dentro de lo posible contar con él para septiembre”.

Asimismo resumió la posibilidad de convocar a Acosta. “Está dentro de los jugadores a ser elegidos (convocados). Siempre es posible tener novedades, pero debemos elegir bien el número de futbolistas que será numeroso pero que tampoco afecte la calidad de los entrenamientos y la cantidad de partidos. Dentro de ese número de convocados habrá jugadores que novedad para mí no será, pero sí que no estuvieron en esas situaciones”, dijo el técnico.

No habrán microciclos

“Microciclos no tendremos, ahora los futbolistas están a disposiciones de los clubes, nosotros después de la última fecha de agosto ya contamos con esas jugadores para viajar a Canadá”.



“Las selecciones trabajan en periodos de recesos y fechas FIFA, cuando no hay trabajo en el campo hay otro. Yo por eso me quedé en Estados Unidos en reuniones, teniendo charlas con entrenadores y cerrando lo que es Copa Oro. Trabajar no es solo hacer cancha”.

“No adelanto resultados positivos, nos preparamos y vamos con toda confianza, tener buena preparación y sacar buenos resultados que nos vayan posicionando en la búsqueda de esos lugares que nos lleven al Mundial. No hablo de números”.