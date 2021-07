¿Cómo le ha ido a Honduras enfrentando a selecciones invitadas en Copa Oro?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras definirá el martes el primer lugar del Grupo D de la Copa Oro 2021 ante la invitada Qatar.



La bicolor llega a este duelo tras vencer 3-2 a Panamá, mientras que los asiáticos vienen de propinarle una goleada 4-0 a Granada, mirando muy de cerca el pase a cuartos de final.

El conjunto que dirige Félix Sánchez Bar sabe que para asegurar su pase a la siguiente ronda por lo menos deberá sacar un empate ante la H, y para quedarse con el primer lugar del Grupo D deberán conseguir la victoria.

¿Cómo le ha ido a Honduras enfrentando a selecciones invitadas a la Copa Oro?

No existen antecedentes entre Honduras y Qatar a nivel mayor en ninguna competición, pero para la bicolor no será nada nuevo medirse ante una selección que participa en calidad de invitada en la Copa Oro.



El primer enfrentamiento de la bicolor ante una escuadra no perteneciente a la Concacaf en la Copa Oro fue en la edición de 1996, cuando cayó 5-0 ante Brasil



Para la edición del 2000, Honduras se enfrentaría nuevamente a escuadras de la Conmebol, tanto en la primera fase como en los cuartos de final.



En la fase de grupos el equipo nacional se midió a su similar de Colombia, a quien derrotó por 2-0, mientras que en la segunda ronda se vio las caras con Perú, quien en un intenso partido se impuso 5-3 a la H y se terminó llevando el pase a las semifinales del evento.



Pasarían tres años para que la bicolor se viera las caras con una selección invitada a la Copa Oro, en esa ocasión fue el turno para un viejo conocido, Brasil, quien se impuso 2-1 en la edición que se celebró en México.



El último antecedente de Honduras enfrentando a una selección invitada al torneo de selecciones de Concacaf fue en la fase de grupos de la edición del 2005, logrando un recordado triunfo 2-0 sobre Colombia, que en aquel momento era dirigida por Reinaldo Rueda.

Historial completo

Copa Oro 1996: Brasil 5-0 Honduras

Copa Oro 2000: Honduras 2-0 Colombia

Copa Oro 2000: Perú 5-3 Honduras

Copa Oro 2003: Brasil 2-1 Honduras

Copa Oro 2005: Honduras 2-1 Colombia

Brasil fue la primera selección no perteneciente a la Concacaf a la que se enfrentó Honduras en la Copa Oro. Foto: AFP



Se escribe una nueva historia el martes

Para este martes, Honduras escribirá un nuevo capítulo contra una selección invitada a la Copa Oro cuando se enfrente a Qatar en el BBVA Compass de Houston.



El equipo que dirige Fabián Coito buscará hacerse con los tres puntos para cerrar con paso perfecto su camino por la fase de grupos, mientras que los dirigidos por Félix Sánchez quieren asegurar su pase a cuartos de final ante la H y de paso arrebatarle la cima del Grupo D.

De quedar en el primer lugar, Honduras se medirá ante El Salvador el sábado en Phoenix, Arizona y de hacerlo en el segundo lugar sería rival de México en la misma ciudad.