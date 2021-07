Casi 90 mil lempiras pagó familia para poder ver el Honduras-Panamá en Houston  

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- No haber comprando su boleto con anticipación ha pasado factura a cientos de catrachos en Houston que no pudieron ingresar al partido debido a que los tickets estaban agotados para el duelo contra Panamá.



Muchos estaban desinformados y creían que en taquilla iban a encontrar su entrada, sin embargo a su llegada al BBVA Compass se dieron cuenta que no existían tickets y los únicos estaban los tenía el mercado negro que ha hecho su negocio muy lucrativo.



Desde tempranas horas el boleto, que usualmente en taquilla se encontraba a 33 dólares semanas atrás, pasó a valer 150, horas después pasó a 180, después a 250 y terminaron a 350, algo que muchos se negaron a pagar y otros prefirieron irse a sus casas.



La familia Lázaro, residentes en Houston, pero originarios de Copán compraron un total de 11 entradas a 320, una conversión en lempiras de casi 90 mil lempiras.



"Queremos ver a la H, no sabíamos que estaban agotados, pero no importa pagar el precio que sea", dijeron luego de adquirirlos.



La Concacaf desde el martes había anunciado la venta de 23 mil boletos que ha representado la taquilla más alta en el grupo D.