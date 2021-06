Kervin Arriaga: "Yo sigo soñando con ir a los Olímpicos"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Lesión o indisciplina son los argumentos que se han especulado sobre Kervin Arriaga y su posible ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. En las últimas horas, el jugador, que ha venido acompañando a la mini H desde hace varios procesos, decidió hablar.



"Hace dos años vengo jugando así. Los profes no me han dicho nada, no sé, este es un listado para microciclo nada más. Yo estoy ilusionado con los Juegos Olímpicos, estoy a las órdenes, si me necesitan que cuenten conmigo", dijo en una entrevista a Diario Diez.



Actualmente la Selección Sub-23 de Honduras está en un microciclo de cara a los juegos de Tokio, pero en ese listado no aparece el nombre de Kervin Arriaga, lo que ha generado controversia y rumores sobre si el futbolista no estaría en la nómina final.

"No, nadie me ha dicho que quedo fuera. Yo sigo soñando con ir (a los Juegos Olímpicos), cualquier jugador quisiera ir ahí. Estoy dispuesto a tratar de aportarle a la selección siempre", aclaró Arriaga.



Y sobre la presunta indisciplina, Kervin fue muy franco.



"¿Indisciplina?... no, nada que ver. Me han mandado dos mil versiones de eso, yo estoy tranquilo, no tengo mala relación con nadie. Soy una persona tranquila, no busco meterme a problemas con nadie. Yo soy un jugador que no me gusta hablar con los técnicos, pero con los profes todo está bien. Yo no soy malcriado, puedo tener mi carácter, pero malcriado no soy", explicó.

"Estoy esperando ver mi nombre en ese listado final", agregó.

