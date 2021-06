Elmer Güity se convierte en la cuarta baja de Motagua y aparece entrenando en Europa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elmer Güity se convirtió este día en la cuarta baja confirmada de Motagua de cara al torneo Apertura 2021 que iniciará el próximo 7 de agosto del corriente año.



Güity fue fichado en la temporada pasada por el Ciclón, pero no tuvo tanta participación por las lesiones y luego por decisión técnica.





Nuevo equipo

El exMotagua sorpresivamente apareció entrenando con el Tuzla City, club de la primera división de Bosnia Herzegovina.



FK Tuzla City es un club de la ciudad de Tuzla, Bosnia y Herzegovina. Compite en la Liga Premier de Bosnia y Herzegovina. Fue fundado en 1955.



Aún no está confirmado si el equipo europeo contratará al hondureño, pero lo cierto es que ya está entrenando con el plantel.

Bajas en Motagua

Sergio Pena, Reinieri Mayorquín, Bayron Méndez y ahora Elmer Güity son las bajas confirmadas del Nido de cara al Apertura.



