Con Messi y la historia a favor, Argentina va por Paraguay

BRASILIA.- Apoyada en la preponderancia de su capitán Lionel Messi y en un historial favorable, Argentina buscará este lunes ante Paraguay sellar su pase a los cuartos de final de la Copa América.



La Albiceleste comparte con Chile el primer puesto del Grupo A con cuatro puntos, seguida por la Albirroja con tres, pero con un partido menos. Uruguay y Bolivia no sumaron.



Un triunfo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia pondría a la Argentina, con 14 títulos, en los cuartos de final a falta de un partido de la ronda de grupos.



“Es un rival muy incómodo, muy difícil, que sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador y una generación de buenos futbolistas. Ya hemos jugado dos veces desde que soy entrenador y siempre ha sido difícil, y seguro mañana también lo sea”, aseguró el técnico argentino Lionel Scaloni el domingo en rueda de prensa.



El seleccionado argentino ha ido de menor a mayor entre el empate 1-1 en el debut ante Chile y el triunfo 1-0 ante Uruguay, una mejoría que tuvo como protagonista excluyente a Messi. No sólo en el juego, donde mostró una versión similar a la del Barcelona, sino porque a punto de cumplir los 34 años es cada vez más notable el liderazgo sobre sus compañeros dentro y fuera de la cancha.



Ante Paraguay, Messi llegará a las 147 presencias en Argentina e igualará el récord de Javier Mascherano, ya retirado. La Pulga ya es el máximo goleador histórico con 73 gritos y tiene en la mira otro récord: superar a Pelé (77) como el artillero top de seleccionados sudamericanos.



“Detenerlo es difícil en el uno contra uno, pero lo trataremos de rodear para que esa situación no se produzca”, adelantó Eduardo Berizzo, el entrenador argentino de Paraguay. “Para nosotros el uso de balón es un aspecto importante, intentando que la posesión pase por nosotros y cuando se pierda fijar una marca para que en ninguna situación él pueda desequilibrar”.







Scaloni tiene a dos titulares con molestias, el volante creativo Giovani Lo Celso y el extremo Nicolás González, ambos con golpes. Si nos los arriesga, jugarían Exequiel Palacios y Ángel Di María, respectivamente.



El entrenador, que no suele repetir formación, podría darle continuidad al volante Guido Rodríguez, autor del gol del triunfo ante Uruguay, o devolverle el puesto a Leandro Paredes, que había jugado en la mayor parte de su ciclo.



“Mañana (por lunes) contará mucho la condición física y el descanso”, indicó Scaloni. “Saldrán a jugar los que mejor están, no hay duda. Tenemos una base, que entre uno u otro el equipo juega de la misma manera. Los 28 pueden ser titulares”.



Argentina podría formar con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Rodríguez, Palacios; Messi, Lautaro Martínez y Di María.



Paraguay, que en el debut le ganó 3-1 a Bolivia y luego tuvo fecha de descanso, no sólo tiene que lidiar contra Messi sino con un historial adverso: nunca le pudo ganar a Argentina en 22 duelos por Copa América.



“Argentina es un equipo muy técnico, con defensas capaces de vulnerar esa presión con pases verticales, pero la presión es parte de nuestro sistema ofensivo y mañana intentaremos que la pelota no pueda jugarse cómoda en nuestro rival”, explicó Berizzo.



El estratega repetiría el mismo once que ganó en el debut: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Santiago Arzamendia, Mathías Villasanti, Robert Piris Da Motta, Ángel Romero --goleador del equipo con dos--, Alejandro Romero Gamarra, Gabriel Ávalos y Miguel Almirón.