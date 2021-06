¿Quiénes son los rivales de Olimpia, Motagua y Marathón en la Liga Concacaf 2021?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con Carlos Pavón como invitado de lujo y el encargado de repartir suerte, los equipos hondureños Olimpia, Motagua y Marathón conocieron la noche de este miércoles a sus rivales de los octavos de final y el camino de la Liga Concacaf 2021.



El Rey de Copas de Honduras, Olimpia, enfrentará en este certamen al Inter Moengotapoe de Surinám el 21-23 de septiembre, mientras que la vuelta sería 28-30 del mismo mes. Los Albos cerrarán en casa.



VEA: Oficial: Danilo Acosta ha decidido jugar con la Selección de Honduras



Si los dirigidos por Pedro Troglio avanzan a cuartos, enfrentarán al ganador del cruce entre Liga Alajuelense vs. Guastatoya.



Motagua, por su parte, aún espera a su rival que saldrá del cruce Universitario de Panamá vs. AS Samaritaine de Martinica.



Si el Ciclón logra clasificar, su rival será el ganador de la llave Real Estelí vs. Marathón/Diriangén.



En tanto, el Marathón con una nueva oportunidad de limpiar su imagen internacionalmente jugará la ronda preliminar contra el Diriangén, vigente campeón de Nicaragua. Los verdes cerrarán su llave en casa.



La ida se jugará del 3 al 5 de agosto y la vuelta está calendarizada entre el 17 y 19 de agosto.



ADEMÁS: Fenafuth gestiona que Honduras vs. Estados Unidos se juegue con público en San Pedro Sula

? !Así quedaron los cruces en el sorteo!



⚽ ? ¡Que comience la emoción de #SCL21! ? ? pic.twitter.com/b0KUHi7AiL — Concacaf (@Concacaf) June 17, 2021

Cuartos de final

Los cuartos de final están programados para jugarse la ida del 19 al 21 de octubre y la vuelta del 2 al 4 de noviembre.



Las semifinales están programadas del 23 al 25 de noviembre y del 30 al 2 de diciembre.



Los clubes que avancen a la final se enfrentarán en la ida del 7 al 9 de diciembre y el campeón se conocerá entre el 14 y 15 de diciembre.



LEA TAMBIÉN: Luis Palma cada vez más cerca de jugar en Portugal



El monarca y otros cinco mejores equipos sellarán su pase a la Liga de Campeones Concacaf que se jugará en el 2022.