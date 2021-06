Luis Palma cada vez más cerca de jugar en Portugal

LA CEIBA, HONDURAS.- Luis Palma, figura de la Selección Sub-23 de Honduras y el Vida de La Ceiba, podría llegar firmar en los próximas días con el Sporting de Praga de la primera división de Portugal.



A la espera de la negociación final, Palma manifestó que “Estamos esperando todavía unos días a ver que puede pasar, si se da la contratación estoy agradecido con Dios por la oportunidad. Lo que quiero es poner el nombre de Honduras en lo alto”.



Para el talentoso jugador del equipo ceibeño, está claro que su único interés es llegar lo más lejos posible en el fútbol internacional. Los Juegos Olímpicos de Tokio podría ser su mejor carta de presentación.





“Todavía no se han firmado por que tendría que ir con mi agente, Paulo Hernández, la firma tendría que ser de forma presencial. La oferta está en pie estamos viendo con mí agente últimos detalles y de ahí partiremos a ver que va a pasar”, fue lo que dijo en una entrevista a un medio hondureño.



Luis Palma estuvo en la gira en Estados Unidos con la Selección de Honduras en la Final Four de la Nations League.



“Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 me incorporaría en caso de que todo marche de la mejor manera”, finalizó diciendo Luis Palma.