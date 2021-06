Entrenador Tite de Brasil busca delantera ideal contra Perú

SAO PAULO, BRASIL.- El entrenador de la selección brasileña Tite dejó entrever que continúa buscando su delantera ideal para el partido del jueves contra Perú en la Copa América.



Tite probó a Everton Ribeiro, Everton y Gabriel Barbosa durante el entrenamiento del martes en lugar de Lucas Paquetá, Richarlison y Gabriel Jesus, que fueron titulares en el partido inaugural del domingo que Brasil ganó por goleada de 3-0 a Venezuela.



Roberto Firmino, que estuvo en la banca contra Venezuela, no participó en el entrenamiento y la confederación brasileña de fútbol transmitió la práctica a la prensa.



El director técnico también intentó un cambio en la defensiva con Thiago Silva en sustitución de Marquinhos como compañero de Eder Militao y un duo de mediocampistas defensivos con Fabinho que se sumó a Fred en lugar de Casemiro.



Tite ha dicho que los 20 días de la Copa América serán aprovechados para probar algunos aspectos con vistas a la Copa del Mundo que se disputará en Qatar el año entrante.



El director técnico y sus jugadores habían manifestado públicamente su oposición a la realización de la Copa América en Brasil durante la pandemia de covid-19 pero señalaron que siempre están disponibles a cualquier llamado para la selección.



El mediocampista Fred pareció contradecir a Tite y señaló que el equipo verdeamarela ya está en buena forma para Qatar.



“Somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores. El entrenador y el cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo. Si la copa del Mundo comenzara hoy Brasil estaría listo”, declaró Fred en conferencia de prensa.



“En esta Copa América el entrenador Tite puede dar oportunidades en el conjunto, eso es importante. Siempre habla de ello, de que estemos listo para cuando se presente la oportunidad”.



Hace dos años, Brasil derrotó sin complicaciones 3-1 a Perú en la final de la Copa América 2019. Los peruanos contaban entonces con el delantero Paolo Guerrero, que no estará en el partido en Río.



Perú había participado apenas en su primera Copa Mundial en décadas. Ahora el escenario es totalmente distinto y la selección de Ricardo Gareca figura en el sótano de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial.



La Copa América vuelve a disputarse en Brasil, ahora a pesar de las alarmantes cifras relacionadas con el coronavirus, después de que Colombia y Argentina se retiraran como coanfitriones de la competición.



Perú tuvo su primer entrenamiento en Brasil en medio de los temores de contagio entre la escuadra. El lunes, el entrenador físico Néstor Bonillo dio positivo al coronavirus en Lima. No viajó a Brasil.



Se desconoce si Bonillo fue contabilizado por el ministerio de salud de Brasil entre los 52 casos confirmados relacionados con el torneo.



Gareca no ha confirmado cuál será su alineación contra Brasil.