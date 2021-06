Con autogol, Francia somete a 1-0 a Alemania en la Eurocopa

MÚNICH.- La reaparición de Mats Hummels con la selección nacional acabó beneficiando más a Francia que a Alemania.



Marginado tras la prematura eliminación en el Mundial de 2018, el veterano zaguero central fue convocado por el técnico Joachim Löw para el Campeonato Europeo por sus virtudes como líder. Pero terminó anotando un autogol que le dio a Francia la victoria 1-0 el martes.



“Ha sido una batalla de titanes", dijo el técnico de Francia Didier Deschamps.



Hummels quiso despejar un centro de Lucas Hernández antes de que llegara a los pies del delantero francés Kylian Mbappé, pero desvió el balón a su propia portería a los 20 minutos.



“No puedo echarle la culpa", dijo Löw. “Ha sido mala suerte. Fue una acción muy rápida. Quizás debimos haber respondido con más premura en el saque lateral. Pero Mats quedó muy comprometido para el despeje”.







En un entretenido duelo del Grupo F, ambos equipos generaron numerosas ocasiones de gol.



Ilkay Gündoğan dejó escapar la mejor oportunidad para Alemania en la primera mitad al rematar desviado.



Francia marcó dos goles en la segunda parte, pero ambas definiciones fueron anuladas por fuera de lugar. En primera instancia, Mbappé clavó un remate combeado ceñido al poste cuando promediaba el complemento y posteriormente asistió a Karim Benzema con otro remate a las redes casi cerca del final.



Los últimos minutos fueron de sufrimiento para Francia, con los campeones mundiales metidos en su área frente al asedio de unos anfitriones que infructuosamente buscaron rescatar el empate.



Benzema disputó su primer partido oficial con Les Blues desde la derrota ante en los cuartos de final del Mundial de 2014.



En medio de los dos tantos anulados, Mbappé reclamó un penal por una entrada de Hummels cuando el delantero francés de 22 años enfilaba hacia al arco rival.



Alemania nunca había perdido en su debut en la fase de grupos en la Euro.



Löw puso en cancha el mismo once titular de la goleada 7-1 ante Letonia en el último fogueo previo al torneo, pero su equipo no supo qué hacer con Paul Pogpas. Infatigable toda la noche, el volante francés constantemente desbarató la gestación de juego en el mediocampo alemán.



Pogba también fue el repartidor de incisivos pases al tridente ofensivo francés conformado por Mbappé, Benzema y Antoine Griezmann.



Aunque Alemania apretó en la segunda parte, Francia siempre estuvo más cerca de anotar.



“Era importante comenzar ganando”, dijo Pogba. “Era Alemania y nos exigieron al máximo. Pero queríamos ganar a toda costa”.



Löw, quien dejará las riendas de la selección al término del torneo, se las jugó al final con los ingresos de los delanteros Leroy Sané y Timo Werner, además de Kevin Volland como último recurso, pero ninguno pudo vulnerar a la zaga de Francia.



“Ha sido un partido brutalmente intenso. Nada que reprocharle a los jugadores por actitud", dijo Löw. “Lo dejaron todo. Nos ha faltado contundencia en el último tercio”.



Hansi Flick, el sucesor de Flick, estuvo entre los 14.000 presentes en la Allianz Arena de Múnich.



Antes del encuentro, un manifestante de Greenpeace apareció en un paracaídas en el estadio. La UEFA informó que algunos presentes sufrieron heridas.



Alemania ahora le tocará recibir a Portugal, que con un doblete de Cristiano derrotó 3-0 a Hungría. Francia visitará a los húngaros en Budapest.



“Hay que mirar el futuro”, dijo el volante alemán Toni Kroos. “Cuando se pierde el primer partido y son tres partidos en la fase de grupos, la presión es enorme. No hay hablar tanto sobre eso”.