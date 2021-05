"Es un sueño jugar con Benzema", dice Kimpembe

PARÍS, FRANCIA.- El defensa del París Saint-Germain Presnel Kimpembe considera "un sueño" y "un honor" poder jugar con Karim Benzema en la selección francesa, según declaró en una entrevista con la AFP.



"Para mí era un sueño jugar con Karim porque es un delantero que admiro mucho", afirmó el jugador de 25 años.



"Es el atacante que más problemas me ha dado cuando he jugado contra él. Así que tener la oportunidad de coincidir con él hoy es, para mí, como un sueño", detalló unos días después del inicio de la concentración de los 'Bleus' de cara a la Eurocopa (11 junio-11 julio), marcada por la convocatoria de Benzema después de cinco años y siete meses de ausencia por su supuesta implicación en un caso de chantaje con un vídeo sexual a Matthieu Valbuena, que era compañero suyo en la selección francesa.



Para Kimpembe, que ha podido ya "aprender un poquito de él" en estos días, Benzema es "alguien muy simpático, con el que se puede hablar de todo".



"Es un honor para mí poder entrenarme y jugar con él", concluyó el defensa del PSG.



Preguntado por las opciones de que Kylian Mbappé renueve su contrato con el PSG, Kimpembe se mostró confiado.



"Hay que preguntarle a él", sonrió. "Pero no me preocupo porque creo que Kylian es adulto y tomará la buena decisión. Es lo que espero de todo corazón", señaló.