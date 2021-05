"Me trataron mal", dice Pedro Troglio en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que Olimpia se coronara campeonísimo del fútbol hondureño y haber conseguido el tricampeonato de la mano de Pedro Troglio, el argentino no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación.



Troglio estuvo ausente en la banca de Olimpia, pues en la final de ida ante Motagua salió molesto a tal punto que lo suspendieron por invadir el terreno de juego y gritarle al árbitro.



Esta noche al terminar la tanda de penales llegó al Estadio Nacional y con más gloria que pena, alzó la copa 33, pero en medio de un mar de alegría para él no quiso dar declaraciones y lo único que dijo fue: "Me trataron mal".

Gustavo Reggi

El asistente técnico de Olimpia, Gustavo Reggi, quien esta noche dirigió a la manada, sí dio declaraciones tras la conquista del tricampeonato.



"Hay mucho que decirles a estos jugadores, son unos leones, demostraron en 90 minutos que en la cancha solo hubo un equipo que fue Olimpia el que quiso ganar, más allá de haber conseguido el primer gol, buscamos el segundo, pero no se dio, es el premio que se merecen, al final ellos están representando a Olimpia nacional e internacionalmente y siempre llega arriba", dijo Reggi.



