Amílcar Burgos: El VAR tampoco va a servir en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amílcar Burgos, exárbitro nacional, reconoció que el nivel del arbitraje hondureño ha bajado, pero adelantó que ni la implementación del videoarbitraje apagará las constantes quejas de los equipos.



"El VAR tampoco va a servir en Honduras porque cuando decida el VAR, inmediatamente el que no sienta favorecido va a preguntar: '¿Quiénes están en el VAR?, es Juan Pérez... ah, sí, es seguidor de tal equipo porque el hijo, tío o nieto trabaja con tal empresa'... Aquí no sirve nada", disparó.

El exasesor de la Comisión Nacional de Arbitraje reconoció que en este Torneo Clausura "han habido más incidencias arbitrales de las que deberían haber" y que el nivel de los jueces ha evidenciado un bajón.



"En el campeonato anterior hice la calificación y el nivel estaba en 6.5. No la he sacado ahorita, pero le aseguro que casi anda por lo mismo. Para que sea regular tiene que estar llegando al 7 y para que sea bueno debe estar en el 8", explicó.



Burgos cree que la síntesis de los malos trabajos arbitrajes tiene que ver mucho con la labor de la Comisión Nacional de Arbitraje dirigida por Benigno Pineda y Oscar Velásquez.

"Yo no veo un cambio porque no conozco lo que están haciendo, como tampoco lo conocí con Rebollar, quien vino a hacer nombramientos. Imagínese traer un extranjero para eso, cuando un nombramiento lo puede hacer alguien que no es árbitro", afirmó.



Amílcar piensa que no hay un verdadero comité técnico que prepare constantemente a los tocopitos y que jornada a jornada los reuna para analizar sus equivocaciones; "los mismos árbitros me han dicho que a ellos de los errores no les dicen nada".

Burgos considera que "no ha habido continuidad para los que han hecho un buen trabajo" debido a que parece que la comisión prefiere prefiere la cantidad de árbitros por encima de la calidad.



"¿Quién es el árbitro que se está preparando para un Mundial? Saíd Martínez tiene 6 juegos y tengo a Héctor con 8, Orlando con 7 y Alex Morazán con 7, cuando ellos no van para ningún lado. Hay que darle continuidad al que se está preparando para el Mundial", cuestionó.



En ese sentido, afirmó: "Allí es donde ellos deben escuchar y saber que a Honduras le han pedido un árbitro, por lo que primero hay que hacer uno y después dos. Pero aquí queremos hacer cinco cuando no tenemos ni uno en el aspecto de formación".

Amílcar dijo que "Saíd sí puede llegar al Mundial de Qatar", aunque aclaró que "ahora a los mundiales no solo puede llegar como árbitro, sino como VAR".