Fuad Abufele carga fuertemente contra Nelson Salgado y Melvin Matamoros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Real España, Fuad Abufele, habló en exclusiva con EL HERALDO, en donde brindó fuertes declaraciones contra el trabajo arbitral.



El directivo aurinegro mencionó que desde la llegada de Benigno Pineda a la Comisión de Arbitraje el arbitraje hondureño ha sufrido un descenso de nivel, tanto en el plano local como internacional.

Abufele mencionó que cuando Pedro Rebollar estaba al frente dicho organismo, el trabajo de los árbitros hondureños era destacado tanto a nivel nacional como en torneos Concacaf.

Disparó contra Nelson Salgado y Melvin Matamoros

Entre los señalamientos a árbitros de la Liga Nacional, el alto directivo españolista lanzó fuertes críticas contra el trabajo arbitral realizado por Nelson Salgado y Melvin Matamoros.



En el caso de Salgado, Abufele mencionó que no es posible que la comisión premie a un árbitro que se equivoca contantemente y que está fuera de forma.



"Yo creo que árbitros como Héctor Rodríguez, Óscar Moncada, están haciendo un buen arbitraje. Armando Castro, Mejía, Selvin Brown, pero no un árbitro como Nelson Salgado que permanentemente se pasa equivocando y lo premian volviéndolo a nombrar".

Abufele siguió atizando contra el colegiado mencionando que es un "árbitro inseguro, un árbitro que hasta gordo está, no está en la jugada o sea, no puede estar dirigiendo Nelson Salgado y eso es evidente".



El mandamás de la máquina también tuvo unas fuertes palabras contra Melvin Matamoros, de quien dijo que ya no corre en los partidos y que está fuera de forma.



"Ya Melvin Matamoros está cansado, ya ni pita, ya no quiere correr, le da pereza, pareciera que me está pitando a mí en liga de veteranos".



El directivo indicó que la Liga Nacional necesita árbitros energizados como Héctor Rodríguez y Óscar Moncada para la fase final del torneo.

Fuad Abufele hizo un llamado a la Comisión de Arbitraje para evaluar estos aspectos en los encargados de impartir justicia para así mejorar el trabajo arbitral en los partidos de liga.