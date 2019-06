Pedro Rebollar: La final entre Olimpia y Motagua queda marcada por un error arbitral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor de la Comisión de Abritraje, Pedro Rebollar, consideró este lunes que un error del árbitro Armando Castro marcó la final entre Olimpia y Motagua.



"Se dio una acción en el medio terreno en donde hay una falta del equipo Motagua que no se indica; continúa la acción y a los tres segundos cae el gol definitivo del encuentro", puntualizó.



"Queda marcada esta final por un error arbitral, y esta le da dirección del rumbo al partido. Es algo que lamentamos. Es un error, estoy seguro que no quiso equivocarse", añadió en referencia a la obtención del título 17 del Azul.



También, aclaró que no hubo penal del guardameta Edrick Menjívar a los 14 minutos, jugada que reclamaron los jugadores del Ciclón como falta.

"Lastimosamente pasaron dos acciones, una de ellas muy complicada donde todos comentan que hay un penal, pero el análisis que nosotros hacemos es que no lo es", aseguró.



Sin embargo, mencionó que Castro tuvo méritos en el partido jugado el domingo en el Estadio Nacional de la capital.



"Hay dos acciones de juego muy puntuales. Primero las quitaré del análisis, porque si las quitamos tendremos un arbitraje de muy alto nivel", precisó.



En ese sentido destacó que "lo que más nos agradó fue los siete minutos que agregó, más los tres por más tiempo perdido. Es algo que debemos de acostumbrarnos a que ocurra frecuentemente".