Honduras Progreso intentará pegar primero en las semifinales ante Olimpia

EL PROGRESO, HONDURAS.- Honduras Progreso que viene muy inspirado tras golear a los Lobos UPNFM en la fase de repechajes, tratará de seguir esa buena racha ante Olimpia la noche de este sábado a partir de las 6:00 de la tarde.



Eduardo Rotondi y Rafael Agámez, la dupla que ha metido miedo con el equipo arrocero, serán las piezas que Fernando Araújo le apostará en el estadio Humberto Micheletti para seguir soñando con la gran final del torneo Clausura.



"El partido dura 180 minutos, no se va a definir en la ida, tenemos que ser inteligentes para manejar estos 90 minutos y siempre quedar en partido; no podemos quedar fuera de la eliminatoria en este partido", mencionó Araújo previo al duelo ante los leones.



Por otra parte, Olimpia ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas en este torneo, con el derecho a la finalísima y el máximo goleador del Clausura hasta el momento, apelará a su buen juego para salir bien librado en la ciudad de El Progreso.



Una de las preocupaciones de los Albos para este encuentro, será la baja de Jerry Bengtson, quien no podrá estar en el partido por una lesión en su tobillo derecho. Un esguince grado uno lo deja fuera de las semifinales según lo informó el cuerpo médico de Olimpia.

Serie

En lo que respecta a la serie, Olimpia domina al Honduras Progreso al ganar seis encuentros contra cinco de los arroceros en el Humberto Micheletti.



La cuartera arbitral para este encuentro será dirigida por Melvin Matamoros, Juan Carlos Otero, Darinel Martínez, Héctor Rodríguez y Alidio Hernández estarán como asistentes.

Posibles alineaciones

Olimpia: Edrick Mejívar, Leverón, Alvarado, Núñez, Oliva, Flores, Mejía, Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda, Eddie Hernández, Michael Chirinos.



Honduras Progreso: Mendoza; Colón, Urbina, Rotondi, Canales, Barreto, González, Sacaza, Maldonado, Puerto y Rafael Agámez.