Ricardo Canales deja al Vida tras no ser tomado en cuenta por Nerlin Membreño

LA CEIBA, HONDURAS.- Al no tener oportunidad de jugar en el Vida de La Ceiba, Ricardo Canales, tercer portero del equipo, ha decidido no seguir con los cocoteros en el actual torneo Clausura.



Nerlin Membreño, entrenador del Vida, manifestó que el veterano guardameta no quiso continuar con la institución al no tener minutos con el equipo.



"Él decidió no seguir en el equipo... nos habló de la posibilidad de no continuar faltando estas fechas, ni modo, es muy respetable la decisión de él, sobre todo con un jugador como él que ya es grande, y que tiene trayectoria y que merece respeto en esa parte", dijo Nerlin a un medio nacional.



"Yo creo que un poquito de incomodidad de no participar, eso obviamente le sucede a cualquier jugador, y hablábamos de eso desde un inicio, nosotros le respaldamos el tema de terminar su contrato y de respetar su decisión, sobre todo porque yo fui jugador y a veces en nuestro medio no se respetan las decisiones de los jugadores y se les obliga a retirarse, en el caso de él, tenía contrato con el equipo", siguió diciendo en relación al exmundialista de Sudáfrica 2010.

Sin entrenar

El mensaje es claro, Ricardo Canales no ha entrenado con el equipo y Nerlin dice respetarle la decisión. "No sé qué está planteando con su futuro. Es un jugador maduro, creo que solo el hecho de poder respetarle la decisión de no seguir entrenando más con el equipo en este torneo".



Con 38 años y una larga carrera con varios equipos, Ricardo Canales estaría dejando el fútbol profesional este año.