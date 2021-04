Tiger Woods manejaba con exceso de velocidad antes de chocar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tiger Woods conducía a casi 90 millas por hora — casi el doble del límite de velocidad permitida — en un tramo cuesta abajo de la carretera cuando perdió el control de una camioneta deportiva en las afueras de Los Ángeles y sufrir un choque que dejó al astro del golf gravemente herido, dijeron las autoridades el miércoles.



El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva atribuyó exclusivamente el percance, ocurrido el 23 de febrero, al exceso de velocidad y a que Woods perdió el control del volante.



“El factor primario causante de está colisión de tráfico fue el conducir a una velocidad peligrosa para las condiciones de la ruta y la incapacidad de poder solventar la curva de la calzada", dijo el alguacil en una rueda de prensa.



Woods conducía a 84 y 87 millas por hora (135-140 kph) en un tramo con un límite de velocidad de 45 mph (72), dijo Villanueva.



Ese trecho de la carretera es conocido por múltiples accidentes y conductores que se exceden tanto en velocidad que existe una salida de emergencia para vehículos fuera de control, cerca del sitio donde Woods se estrelló.



El capitán James Powers, a cargo del cuartel de policía más cercano al sitio del percance, dijo que no se encontró evidencia de que el golfista intentó frenar y que se cree que Woods inadvertidamente pisó el acelerador en vez del pedal de freno. Llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del impacto, y que las bolsas de aire de la camioneta funcionaron.



La policía dijo que Woods declaró a los agentes que no había ingerido fármacos o consumido alcohol antes del accidente.



“Esas preguntas fueron hechas y recibieron respuesta”, dijo Powers.



Los detectives no buscaron una orden judicial para tomar muestras de sangre a Woods, con las que se hubiera determinado de forma concluyente si había consumido drogas y alcohol. Pero los investigadores sí obtuvieron una orden para revisar la grabadora de datos, conocida como “caja negra”, de la camioneta Genesis GV80 de 2021, en los días posteriores al accidente.



Woods se encuentra en la Florida, donde se recupera tras someterse a varias cirugías.



No se formuló una cituación. El alguacil dijo que Woods dio permiso a las autoridades para divulgar los detalles del accidente.



El agente de Woods, Mark Steinberg, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.



Los documentos muestran que Woods le dijo a los agentes que no sabía cómo había ocurrido el accidente y que tampoco recordaba que iba conduciendo. Al momento del percance, Woods se recuperaba de una quinta cirugía en la espalda, a la que se sometió dos meses antes.



Oriundo de Los Ángeles, Woods se encontraba en la región como anfitrión de su torneo de golf, el Genesis Invitational en el Riviera Country Club.



Conducía la camioneta que le había asignado el torneo cuando impactó un camellón en Rolling Hills Estates, a las afueras de Los Ángeles, aproximadamente a las 7 de la mañana. La camioneta atravesó dos carriles para los vehículos que venían en sentido opuesto y arrancó de raíz un árbol.