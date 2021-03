Mañana arranca la primera ronda de eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los países que no están en la hexagonal de Concacaf mañana miércoles arranca la primera ronda para completar la octagonal final que dará la llave directa a tres selecciones para Qatar 2022.



México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras están clasificadas a la etapa final por su buen posicionamiento en el ranking FIFA.



Sin embargo, la fecha inaugural entre los países que, según el ranking FIFA, no lograron el cupo dentro de la octagonal final comienza mañana.



El primer enfrentamiento de la jornada lo protagonizarán San Cristóbal y Nieves ante Puerto Rico, posteriormente lo hará Surinam vs. las Islas Caimán.



Las selecciones de El Salvador, Canadá, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago, y Haití que son rivales directos por un cupo en los campeonatos mundiales, son los favoritos para ganar sus grupos y poder estar en la siguiente fase donde se definirá a los tres clasificados a la octagonal definitiva.



Primera ronda

24/03: San Cristóbal y Nieves vs. Puerto Rico, 2:00 pm.

24/03: Surinam vs. Islas Caimán, 4:00 pm.

24/03: Antigua y Barbuda vs. Montserrat, 4:00 pm.

24/03: República Dominicana vs. Dominica, 5:00 pm.

24/03: Guatemala vs. Cuba, 6:00 pm.

25/03: Haití vs. Belice, 3:00 pm.

25/03: Curazao vs. San Vicente y Granadinas, 4:00 pm.

25/03: Trinidad y Tobago vs. Guyana, 5:00 pm.

25/03: Panamá vs. Barbados, 6:00 pm.

25/03: Canadá vs. Bermudas, 6:00 pm.

25/03: El Salvador vs. Granada, 8:25 pm.



