Roger Federer se retira del Abierto de Miami  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Roger Federer decidió retirarse del Abierto de Miami a fin de mes para así dedicar más tiempo en su "puesta a tono para volver al circuito", dijo su agente el lunes a la Associated Press.



El dueño de 20 títulos de Grand Slam llevan más de un año sin competir tras someterse a dos cirugías en la rodilla derecha la pasada temporada.



Federer, quien cumplirá 40 años en agosto, debe reaparecer en la gira la próxima semana en un torneo de pistas duras en Doha, Catar. El astro suizo publicó una foto en Twitter el pasado viernes con el texto: “La cuenta regresiva a Doha comienza”.



Será su primer torneo desde que alcanzó las semifinales del Abierto de Australia en febrero de 2020.



De momento, también tiene previsto competir en otro torneo en superficie dura, el de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que arrancará el 14 de marzo.



Federer estaba anotado en la lista del Masters 1000 de Miami, pautado para comenzar el 24 de marzo.



Pero su agente, Tony Godsick, escribió el lunes en un correo electrónico a la AP que Federer no competirá en el sur de Florida.



“Después de Doha y quizás Dubái, (Federer) retomará los entrenamientos con el fin de seguir una paulatina puesta a tono para volver al circuito", escribió Godsick.



El director del Abierto de Miami, James Blake, no respondió de inmediato a una consulta en procura de comentarios.



Federer venció a John Isner por 6-1, 6-4 en la final del Abierto de Miami en 2019, la última vez que se realizó. Fue uno de los múltiples torneos que fueron cancelados el año pasado debido a la prolongada paralización del circuito por la pandemia de coronavirus.



Ese fue el cuarto título de Federer en el certamen, añadiéndolo a los trofeos que atrapó en 2005, 2006 y 2017.

Federer inició la semana como el número 5 del ránking de la ATP. Ha cumplido 310 semanas en la cima, un récord de la ATP que Novak Djokovic empató el lunes.



Los 103 títulos de Federer en la gira constituyen la segunda mayor cantidad en la era profesional del tenis masculino, sólo por detrás de los 109 de Jimmy Connors.



