Ciclista hondureño pedalea desde los EE.UU. por la Vuelta 2020     

Carlos Figueroa superó el reto de los 100 kilómetros de la Vuelta El Heraldo, apoyando así por tercera vez consecutiva el evento, que en esta ocasión se realiza a beneficio de las personas damnificadas en San Pedro Sula.



El hondureño de 53 años, que reside en Fort Lauderdale, Florida, hizo su recorrido desde esa localidad hasta Weston en EE.UU. Gracias a la modalidad de este año, sumando así 90 millas que equivalen a unos 144 kilómetros; el pasado martes.



Figueroa ha viajado a Honduras, para sumarse a ediciones anteriores de la Vuelta. En la séptima donde participó por primera vez, se posicionó en el podio con un tercer lugar, además, comentó que él "no esperaba ver tantos ciclistas" en ese año y que fue una experiencia que le gustó mucho.Ya en su segundo viaje para la edición número 8 quedó en quinto lugar.



Es así que este amante del pedal, ha tenido la oportunidad de participar en otros recorridos en EE.UU. Tres veces en Six Gap de Georgia, uno en Tennessee, uno en Alabama y cuatro veces en el Tour Latino realizado en Orlando Florida. En Honduras ha participado además de la Vuelta El Heraldo, en la competencia de Guaimaca quedando en segundo lugar en el 2019.



Además, este ciclista ha podido conocer a otros amantes del deporte, con los que se encuentra cada vez que viene al país a participar en competencias. Tanta es la pasión que siente por la bicicleta se nota hasta en los viajes que realiza junto a su compañera de vida, "a mi esposa le gusta viajar y a mi montar nos unimos los dos; así viajamos y yo monto la bicileta".



Por otra parte, Carlos quiso dejar un mensaje a las personas que resultaron afectadas a causa de los huracanes Eta e Iota "les diría que pongan su confianza en Dios y que juntos podemos salir adelante dando cada uno lo mejor que tenemos y ayudándonos mutuamente, porque, que lindo es que el que tiene le pueda dar al que necesita , Dios no nos desampara" expresó.



Seguidamente, felicitó a todos los que están pedaleando por la causa y les animó para que sigan adelante en el ciclismo ya que, "este es un excelente deporte que nos mantiene físicamente bien. Animemos y apoyemos a las nuevas generaciones para que puedan dar lo mejor de ellos y que puedan soñar alto y así veamos paisanos en la Vuelta, el Giro, la vuelta a España o el tour de Francia.



Cabe resaltar, que Figueroa sigue sumando más kilómetros y se encuentra en la tercera posición del ranking de Strava con 359.7 kilómetros hasta los momentos.