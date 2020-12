United y City frenan su progresión tras empate en el Old Trafford  

El mediocampista español del Manchester City, Rodri, pasa el balón durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford en Manchester.

LONDRES, INGLATERRA.-Manchester United y Manchester City empataron sin goles, este sábado en la duodécima fecha de la Premier League, al término de un partido que no pasará a la historia, y que frena la escalada que mantenían los dos gigantes de Mánchester.



'Diablos Rojos' y 'Citizens' quedan provisionalmente 7º y 8º con 20 y 19 puntos respectivamente, mientras que Tottenham y Liverpool lideran la tabla con 24 unidades.



Ambos equipos mostraron más miedo a perder que ambición por llevarse los tres puntos, y eso que el United estaba más obligado por jugar en casa y por estar en deuda con su afición luego de haberse despedido esta semana de la Liga de Campeones tras perder ante el Leipzig.



El español David de Gea y el brasileño Ederson vivieron, pues, una tarde tranquila, aunque el City de Pep Guardiola, que había dado descanso entre semana en Champions a ocho de sus titulares, mostró algo más de mordiente ofensiva.

Pero los laterales locales Luke Shaw y Aaron Wan-Bissaka supieron contener a los siempre incisivos Raheem Sterling y Riyad Mahrez.



Sin embargo, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer se mostraron sin ideas en ataque, con sólo dos tibios disparos entre los tres palos.



Pudieron haber obtenido un penal por falta de Kyle Walker sobre Marcus Rashford al regreso de vestuarios, pero el VAR decretó que había habido un fuera de juego previo del delantero.



El United sólo suma una victoria en sus cuatro últimos partidos, y una victoria en sus seis últimos partidos en casa en la Premier.

- City sigue impermeable -

Fue en definitiva un partido desprovisto de la emoción y la intensidad de los duelos de la temporada pasada entre ambos equipos, que se saldaron con tres victorias de cuatro para el United.



"Desde que estoy aquí, contra el Manchester City es la mejor actuación que hemos realizado. No es el mejor resultado, pero sí el mejor partido", afirmó Solskjaer.



"Desde un punto de vista táctico sabíamos que nos iban a dar problemas, pero defensivamente estuvimos excelentes. Pero con el balón no creamos todo lo que queríamos", añadió.



El técnico catalán del City, por su parte, podrá consolarse con que su equipo mantuvo su arco imbatido por sexto partido consecutivo, entre todas las competiciones.



"El United siempre es un equipo fuerte, esto es Old Trafford. Será un buen punto en el futuro", se consoló Guardiola.



Con un calendario asequible hasta Año Nuevo -West Bromwich Albion y Newcastle en casa, Southampton y Everton fuera- el City confía en seguir acercándose a la cúspide de la clasificación.



Antes este sábado, el Newcastle (11º) regresó a la competición luego de dos semanas de ausencia por varios jugadores positivos por covid, ganando 2-1 al West Bromwich (19º), con un gol del paraguayo Miguel Almirón a los 20 segundos del pitido inicial.

En la primera jugada de partido, con la defensa visitante mal posicionada, Almirón recibió solo dentro del área y definió con la zurda con clase para superar al arquero Sam Johnstone.



Darnell Furlong igualó en el minuto 50, y Dwight Gayle (82) anotó de cabeza el gol de la victoria de las 'Urracas'.



Y el Aston Villa se llevó los tres puntos del estadio del Wolverhampton (12º) gracias a un tanto de penal en el descuento, una victoria que le sitúa en la 9ª plaza de la clasificación de la Premier League.



El atacante neerlandés Anwar El Ghazi (90+4) marcó la diana de penal para los 'villanos', tan cerca del pitido final que no hubo tiempo para un eventual reacción para el Wolverhampton.



El líder Tottenham visitará al Crystal Palace (13º) el domingo (14h15 GMT) y el Liverpool, segundo con los mismos puntos que los Spurs, acude (16h30 GMT) al estadio del Fulham (17º).