Sacerdote revela detalles de una confesión que le hizo Maradona en 2019

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Gustavo Rubio, padre de la Parroquia María Auxiliadora de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina, contó parte de las "confesiones" que le hizo Diego Armando Maradona, un día que visitó su templo.



El sacerdote recordó que en septiembre de 2019, Maradona visitó la iglesia y le pidió que lo bendijera a él y a Gimnasia de La Plata, equipo que comenzaría a dirigir.



“Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz”, dijo Rubio.

El padre, quien fue entrevistado por el programa radial “Mañana Sylvestre", aseguró que se sorprendió cuando el Diez lo llamó.



“Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa (sacar la mala suerte) y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante”, recordó.



El padre explicó que cuando procedió a darle la bendición, sacó un frasco de óleo para la unción, a lo que la leyenda argentina exclamó: “¡Uh, el aceitito!”.

“Uno tiene la imagen superficial de Maradona de lo que uno ve en la televisión, en los diarios y me impresionó mucho encontrarme con el hombre, con un semejante, y pidiendo paz ‘para lo que Dios me regale de vida de aquí en adelante’”, dijo sorprendido, Rubio.



Asimismo, recordó las palabras de Diego, quien reconoció las faltas que cometió en la vida y le aseguró que él -Maradona- no ere ejemplo.



“Diego me dijo, con sus palabras: ‘Yo me mandé muchas cagadas en la vida, muchas, y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida’, y habló de afectos y del fútbol”, comentó. “A mí me impresionó que Diego pudiera reconocer las faltas, las macanas que uno se manda, y me dijera: ‘Yo no soy ejemplo para nadie’. Era importante que quisiera reconocer sus límites y su pequeñez", puntualizó.

