La foto de la infancia de Ibrahimovic que se ha hecho viral

MILÁN, ITALIA.- El arranque de la temporada 2020-2021 para Zlatan Ibrahimovic no ha podido ser mejor, pues el veterano delantero del Milan ha marcado 8 goles y ha dado una asistencia, siendo pieza clave para que el conjunto rossonero haya tenido un gran arranque en la Serie A y en la Europa League.

Usualmente, Ibrahimovic sabe como causar revuelo en las redes sociales y este viernes ha posteado una imagen de su infancia que ha dado mucho de que hablara entre sus seguidores.

En la fotografía se puede ver a un pequeño Zlatan Ibrahimovic al lado de un familiar con la leyenda “Raíces de los Balcanes”, haciendo un claro homenaje hacia la región de donde proviene su familia.

Ibra nació en Malmö, Suecia en 1981, sin embargo sus padres no, pues ambos son de descendencia balcánica. Su padre Sefik Ibrahimovic, nacido en Bosnia y Herzegovina, llegó al país escandinavo a mediados de la década de los 70, mientras que su madre, Jurka Gravic, nacida en Croacia, llegó a Suecia y fue ahí donde conoció al padre de Zlatan.

Reacciones a la publicación

Uno de los comentarios más destacados a la publicación de Ibra fue el del mediocampista bosnio de Barcelona, Miralem Pjanic, felicitando al sueco por recordar “sus raíces”.

La más reciente publicación de Zlatan ha tenido más de un millón de me gusta en Instagram y miles de interacciones en Twitter.

Esta publicación tuvo un impacto similar a la que hizo el pasado 24 de septiembre, en donde comunicó que había dado positivo por covid-19 con el siguiente mensaje: “El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Que mala idea”.

Siempre fiel a su estilo, Ibra dio a conocer que se recuperó del virus tuiteando: “El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes el virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”.