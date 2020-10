Inter Miami sigue tratando de que Pizarro no acuda a amistosos de México

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El Inter Miami de la liga de fútbol norteamericana (MLS) sigue en conversaciones para evitar que su futbolista mexicano Rodolfo Pizarro acuda al llamado del Tri para dos partidos amistosos de este mes en Europa.



"Con Rodolfo lo tenemos muy claro, queremos que se quede con nosotros", dijo este jueves el técnico del Inter Miami, el uruguayo Diego Alonso.



"Estamos hablando con la MLS y la MLS está hablando con la FIFA y seguiremos trabajando para que él se pueda quedar con nosotros en este tiempo", afirmó el entrenador de este equipo copropiedad de David Beckham. "Creemos que hay argumentos para que Rodolfo se quede con nosotros".



Pizarro y otros dos jugadores de la MLS (Jonathan dos Santos y Alan Pulido) fueron convocados el miércoles por el seleccionador mexicano, Gerardo 'Tata' Martino, para dos amistosos en las fechas FIFA del 7 y 13 de octubre en Holanda ante la selección anfitriona y la de Argelia.



Además de su estancia en Europa, Pizarro podría tener que pasar 10 días de cuarentena a su vuelta a Estados Unidos por las medidas de prevención de la MLS frente al coronavirus, lo que podría conllevar que se perdiera al menos cinco de los nueve partidos que le restan al Inter de la temporada.

"Tengo muy buena relación con el entrenador de México y hemos conversado como caballeros. Lo que resolvimos entre los dos es tratar cada uno de defender (su posición) con argumentos y lo que sea legal respetarlo", dijo Alonso.



"Haremos de los dos lados lo que sea legal, lo que nos permitan las reglas. Si tenemos la obligación de dar a Rodolfo lo daremos y si no nos quedaremos con él", avanzó.



Por su lado, el argentino Guillermo Barros Schelotto, técnico de Los Angeles Galaxy, dijo que su jugador Jonathan dos Santos se incorporará con México a no ser que la FIFA les dé otra opción.



"Con 'Tata' Martino hablé la semana pasada acerca de la situación de Jona y el jugador va a ser cedido en tanto en cuanto la regla de FIFA diga que el jugador tiene que ser cedido para los partidos amistosos de fecha FIFA", afirmó el técnico.

"Si la opción es del club, porque FIFA ante la situación del covid da la posibilidad a los clubes como en septiembre de que ellos sean los que decidan, nosotros decidiremos. Pero la decisión es de FIFA y el jugador hoy por hoy tiene que presentarse la semana que viene en la selección de México", señaló.



Ante las numerosas solicitudes de equipos que no quieren prestar a sus jugadores internacionales en el contexto de la pandemia, la FIFA podría aceptar que se retenga únicamente a aquellos futbolistos convocados para partidos amistosos, según publicó el martes el diario The New York Times.

