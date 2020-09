Real España recibe el domingo a Olimpia en el estadio Morazán

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A falta de horas para el debut de este domingo ante Real España, los Leones sumaron una pieza más a su manada: Marvin la Flecha Bernárdez.



“Estoy contento porque era uno de los jugadores que había pedido. A lo mejor hoy parece mucho (plantel), pero el tiempo va a marcar que no nos equivocamos porque sabemos que no es normal la cantidad de partidos que vamos a jugar y seguramente vamos a tener muchas bajas”, afirmó ayer el entrenador olimpista, Pedro Troglio, al confirmar la llegada del rápido volante derecho.

La Flecha se convirtió en el quinto refuerzo después de Rafael Zúniga, Javier Portillo, Samuel Córdova y Eddie Hernández. “Puedo adelantar que Diego va a jugar de entrada” ante Real España, confirmó antes de avisar que convocó a Portillo y Chama, pero no a Eddie por no tener el pase internacional. El Albo llegará con mucha ilusión al Olímpico porque, a decir de Troglio, “estamos con una ansiedad muy grande después de todo lo vivido y el deseo más grande era volver”, aunque la batalla inicial es espinosa.

No mira antecedentes

“Es un compromiso muy duro, pero hay que jugar con todos y ganarle a todos. Es un lindo comienzo porque es una muy buena prueba para todos”, dijo el Rulo.

Los dos más recientes duelos entre ambos registraron victorias para el Búho, pero “nunca pensé en lo que logré a favor o en contra porque para mí el partido que sigue es una nueva historia”.



Es más “si uno creyera que la estadística de los últimos dos partidos es la que va a continuar toda la vida, nos dedicaríamos a otra cosa. La estadística marca que Olimpia ha ganado más partidos que Real España en la historia y eso tampoco significa que ese es el aval para que vayamos y ganemos”, aclaró.

Para él es importante arrancar con pie derecho, pero tampoco marcará la pauta. “Sería ideal ganar un clásico porque lo que significa en el aspecto anímico, pero nadie te garantiza que después vas a ganar todos los partidos o que si caes, vas a perder todos los demás”, apuntó.

Sensación de jugar sin afición

Troglio piensa que “el fútbol sin gente en los estadios se va a emparejar mucho más”, pero dejó claro cuál es el sentir de la hinchada: “La gente está tan necesitada como nosotros, quiere ver fútbol, y se va a poner feliz o triste con el resultado, no habrá contemplaciones”.



Respecto al formato, el estratega cree que “está bueno que la Federación haya tomado la decisión” de jugar con descenso porque eso genera que “el campeonato tenga el encanto que debe tener” con su competencia.



“El torneo con descenso es mucho más serio. De parte mía es un poco más simple porque dirijo al más grande del país. Es claro que para los equipos que sienten que pueden pelear abajo era mejor que no hubiera. Me parece que para la seriedad y competencia es mejor de esta manera, me parece más competitivo”, sentenció...

