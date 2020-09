Ángel Di María: “Es difícil de entender, ¿con 32 años estoy viejo?”

PARÍS, FRANCIA.- Luego de haber quedado fuera de la lista de convocados para los partidos eliminatorios de octubre con la Selección de Argentina, Ángel Di María rompió el silencio.

En una entrevista con un programa radial en Argentina, el “Fideo” habló a fondo de su ausencia en la lista de Lionel Scaloni, señalando que: “No le encuentro explicación, es difícil de poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras, porque para mí la selección es lo único, es lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador”.

LEA TAMBIÉN: Di María suspendido cuatro partidos, el racismo contra Neymar se examinará el 30 de septiembre

Di María también añadió que él lo entrega todo en cada partido y en cada entrenamiento con la albiceleste, esforzándose siempre por competir en una Copa América o Mundial, por lo que manifestó: “Es difícil entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado”.

El jugador del Paris Saint-Germain reveló que no le han brindado explicación alguna sobre su no llamado a la selección, indicando que Scaloni no se comunicó con él pero seguirá luchando porque confía que al final obtendrá recompensa.

Desde que asumió el cargo en 2018, Lionel Scaloni viene impulsando un relevo generacional en el combinado argentino, dándole más oportunidades a jugadores como Rodrigo De Paul, la cual podría ser una de las razones de la no convocatoria del “Fideo”.

“¿Con 32 años estoy viejo? Muchos dicen eso, pero demuestro en cada partido y cada fin de semana que no lo parezco, sigo corriendo de la misma manera. Demuestro un nivel para seguir estando al lado de Neymar y Mbappé”, resaltó molesto Di María.

“Si es por el recambio entonces Leo (Messi) no tendría que ir más, lo mismo Otamendi, Kun (Agüero) tampoco… Lo hacés con todos o no lo hace con ninguno”, agregó.

ENTÉRESE: Luis Suárez es nuevo jugador del Atlético de Madrid

Luego de la participación en el Mundial de Brasil 2014, la trayectoria de Di María con la selección argentina se ha visto muy marcada por los altibajos y lesiones, lo que le ha valido ser objeto de críticas y memes.

Ante esto el “Fideo” mencionó que le duele mucho la crítica pero que sigue trabajando sin que todo esto le afecte, ya que a pesar de que en algún momento se sintió fastidiado aclara que no tiene resentimiento con nadie.

“Es obvio que hay uno o dos periodistas a los que no les daré nota porque fueron siempre igual; tampoco soy boludo, toda la vida me mataron. Hay gente que mata y dice cosas de una manera buena correcta, pero otra no y lastima”, apuntó.

Habló sobre Scaloni

El mediocampista también tuvo tiempo para hablar sobre Lionel Scaloni, señalando que él no sabe si se fija en la crítica pero que si es un buen profesional y está a la altura de dirigir jugadores de gran nivel eso no debe de importar.

Probablemente sus fuertes declaraciones no pasen inadvertidas en el complejo de la selección argentina en Ezeiza, en donde ya trabajan de cara a los partidos ante Ecuador de local y Bolivia de visitante.

ADEMÁS: El Arsenal elimina al Leicester en la Copa de la Liga

“¿Si volveré a ser convocado? Llevo como un año estando a un gran nivel y no estoy citado, pero no voy a parar de estar a un gran nivel. Seguiré trabajando para seguir estando a este nivel y demostrar que estoy capacitado para la selección argentina. Deseo con toda mi alma poder volver a vestirla, no sé si llegaré a este nivel al mundial, pero daré todo hasta que no pueda más para estar en la selección”, añadió Di María.

Así mismo, confesó que a pesar de que intenta ser fuerte ante su esposa e hijas se siente frustrado por dentro por no poder estar con la albiceleste, porque cada vez que marca gol o tiene un gran partido piensa en ser citado.