Coito se enfada luego de que le preguntaran si regresaría a Uruguay tras “año sabático”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Fabián Coito brindó una conferencia de prensa este jueves a todos los medios de comunicación para hablar más acerca del arranque de las eliminatorias de Concacaf y sobre su trabajo como entrenador de la Selección Nacional.

Durante su comparecencia, Coito reaccionó muy molesto luego de que uno de los periodistas presentes le consultara: “¿Después de este año sabático, piensa volver a Uruguay?”.

Al estratega no le gustó para nada esta pregunta y sin dudar contestó: “No sé a lo que tú le llamas sabático, pero ha sido sabático para todos, incluido para ti también. Por lo tanto me imagino que volverás a estar con tu familia más allá de que no hayas trabajado en todo el año”.

Además, Coito añadió que no entendía el cuestionamiento hecho pero recalcó que claramente le gustaría estar junto a su familia.

Fabián Coito regresó al país el pasado sábado tras haber estado en Uruguay desde la segunda quincena de marzo, su regreso había sido infructuoso por la pandemia del coronavirus hasta que la Fenafuth logró conseguirle un boleto aéreo para retornar al país.

Estando en la nación sudamericana, Coito estuvo recibiendo charlas y siempre mantuvo el contacto con los jugadores de la selección mayor y la Sub-23.