Ryduan Palermo bajo la sombra de su padre

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Marathón presentó este viernes a su nuevo fichaje extranjero, Ryduan Palermo, el delantero argentino que es hijo del histórico goleador de Boca Juniors, Martín Palermo.

El ariete sudamericano expresó que estaba muy feliz por arribar a San Pedro Sula, además se mostró expectante de poder comenzar los entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Vargas.

Ryduan es hijo de Martín Palermo, una leyenda del fútbol argentino, sin embargo, el delantero del Monstruo mencionó que quiere dejar a un lado el apellido de su padre y destacar por su cuenta con el verde.

“A los lugares que fui siempre sonó más el nombre de mi papá, pero no me vuelvo loco. Si hago las cosas bien seguro me conocerán por Ryduan Palermo”, manifestó durante su presentación.

“Espero cumplir con las expectativas que tiene este club, mantenerlo arriba, disputar todos los torneos y mantener un buen clima”, expresó luego de que el presidente del Marathón, Orinson Amaya, lo instara a sudar la camiseta.

Ryduan Palermo explicó que el proyecto que tiene Héctor Vargas como entrenador del Monstruo fue lo que le motivó para venir al fútbol hondureño, ya que es un estratega reconocido que ha ganado varios títulos y que apuesta por los jugadores jóvenes.

Los consejos de su padre

Ryduan explicó que su padre le aconsejó que estuviera tranquilo, que aproveche esta oportunidad porque él sabe como se entrega para jugar fútbol y ya dentro del campo le dio consejos que tratará de poner en práctica.

“No siento ninguna carga, hago mi carrera, no me presiono con eso, hago lo que más me gusta que es jugar al fútbol y no pienso en otra cosa”, añadió el exjugador del Arsenal de Sarandí.

Palermo concluyó diciendo que está en un momento muy bueno de su carrera y quiere aprovechar la oportunidad que le ha dado el Marathón y reveló que estuvo cerca de llegar a las filas del conjunto sampedrano el año pasado.