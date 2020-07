Porto asegura título de liga, con victoria sobre Sporting

PORTO, PORTUGAL.- Porto aseguró su segundo título de la liga portuguesa en tres campañas, al derrotar el miércoles 2-0 al Sporting de Lisboa, lo cual hizo que numerosos seguidores tomaran las calles para celebrar, aun en medio de la pandemia de coronavirus.



Danilo y Moussa Marega aportaron los tantos en el complemento para que los “Dragões” tomaran una ventaja irremontable de ocho puntos respecto del Benfica, que marcha segundo, a dos fechas de la culminación.



La víspera, Benfica había vencido 2-0 a Vitória Guimarães para postergar la celebración del Porto, al que le hubiera bastado también un empate para conseguir el cetro.



“Es una sensación increíble”, dijo Danilo. “Desafortunadamente, nuestros seguidores no pudieron estar aquí. Eso habría hecho todo incluso más especial. Pero estoy seguro de que todos están contentos ahora en casa. Les agradecemos su apoyo”.



Algunos no estaban precisamente en casa. Fue posible oír su celebración afuera del Estádio do Dragão, cantando y haciendo que sonaran las bocinas de sus automóviles.



La televisión local mostró imágenes de miles de personas que se habían congregado en las calles, sin respetar las reglas de distanciamiento social ante la crisis de salud.



Estalló la pirotecnia en las inmediaciones del estadio, mientras los jugadores festejaban en el medio campo, levantando banderas y bufandas del club.



Fue la quinta victoria seguida del Porto, que se coronó también en la liga de 2018, cuando cortó una racha de cuatro campeonatos consecutivos del Benfica, campeón de 2019.



Porto acumula 29 títulos de liga, ocho menos que Benfica.



De hecho, ha sido la 18va campaña consecutiva en que el campeón es alguno de estos dos conjuntos. Sporting de Lisboa, que marcha tercero en la tabla durante esta temporada, fue el último en romper el duopolio, en 2001-2002.



La mejor oportunidad de gol de Porto, antes del tanto de Danilo, llegó a los 63, cuando Fábio Vieira disparó de larga distancia y remeció el travesaño. Un minuto después, Danilo abrió el marcador con un cabezazo tras un saque de esquina.



Marega aseguró el triunfo al definir dentro del área en la reposición.



Los dos clubes vieron invalidados sendos tantos en el primer tiempo.



La liga portuguesa fue una de las primeras de Europa que reanudaron actividades en medio de la pandemia, sin público en los estadios.